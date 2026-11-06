Plzeň si připomene 17. listopad koncertem, svědectvími i Havlovým divadlem

Události roku 1989, osobnost Václava Havla i hodnoty svobody a demokracie připomene v Plzni 17. listopadu celodenní kulturní a vzdělávací program Reflexe svobody. Nabídne workshop, setkání s pamětníky, studentský koncert, scénické čtení Havlovy hry Vyrozumění i několik výstav. Akce jsou určeny různým generacím, většina programu je zdarma. ČTK o tom informovala Hana Josefová z magistrátu města.
"Sedmnáctý listopad by neměl být jen příležitostí k oslavám a vzpomínání. Žijeme v době, kdy se znovu ukazuje, jak snadno lze zpochybňovat demokratické principy, manipulovat s informacemi nebo rozdělovat společnost," uvedl ředitel organizace Paměť národa Plzeňský kraj Jiří Kunc. Důležité je podle něj propojovat svědectví lidí, kteří prožili totalitní režim, s mladou generací a společně přemýšlet o podobě současné společnosti.
Program v DEPO2015 zahájí ve 14:00 workshop Paměti národa Ven z izolace. Účastníci se v devadesátiminutové akci seznámí s důležitými okamžiky Havlova života a poznatky zpracují do společné výtvarné koláže. Následovat bude v kavárně Ústředna setkání Vzpomínky na listopad 1989 s bývalými plzeňskými studenty Ľubomírem Smatanou a Martinem Sichingerem a představení Sichingerovy knihy Zítra přijde Olah o dospívání v 80. letech minulého století na malém městě.
Od 17:00 bude v bývalé autobusové hale studentský koncert sebeReflexe. Hudební kompozice připomene Mezinárodní den studentstva, Den boje za svobodu a demokracii, 90. výročí narození Václava Havla i odkaz Charty 77. Propojí českou klasickou, filmovou a populární hudbu s příběhy lidí, jejichž životy ovlivnily události druhé poloviny minulého století. Mezi hosty budou signatáři Charty 77, osobnosti plzeňského disentu, kultury a vědy i přímí účastníci událostí z let 1968 a 1989. Studenti s nimi budou diskutovat o občanské odvaze, nesvobodě a významu demokracie.
Ve 20:00 nabídne Malá scéna Divadla J. K. Tyla scénické čtení Havlovy hry Vyrozumění. Absurdní drama z roku 1965 kritizuje byrokracii, mocenské mechanismy a zneužívání jazyka. Listopadové události přiblíží také zvuková procházka Dojdeš až na náměstí?, která zavede návštěvníky na místa spojená s historickými událostmi a atmosférou revolučních dnů v Plzni.
Vizuální umění a nové technologie propojuje projekt Havel 26 Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara. Hlavní výstava v Sutnarově galerii v Riegrově ulici bude 17. listopadu zdarma otevřena do 18:00. Nabídne animované filmy, autorská videa a interaktivní exponáty. Další část projektu, inspirovaná mimo jiné Havlovou sbírkou konkrétní poezie Antikódy, je do 27. listopadu na Radbuzské náplavce v prostoru Podšálek.
Od 9. do 20. listopadu bude před radnicí na Slovanech výstava Paměti národa Charta 77: příběhy odvahy a svobody. Představí známé osobnosti československého disentu i méně známé signatáře Charty 77, se zvláštním zaměřením na lidi spjaté s Plzní.