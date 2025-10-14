Čeká Plzeň boom mrakodrapů? Po Sisters se plánují další podobné projekty

Jitka Kubíková Šrámková
  10:12aktualizováno  10:12
Když měl slavný český architekt a spoluautor projektu pražského Tančícího domu Vlado Milunić před 18 lety v Plzni přednášku, nastínil, že by se měly na sídlištích stavět mrakodrapy. Po zhruba dvou desetiletích se letos v říjnu objevila informace, že na plzeňském náměstí Českých bratří vznikne více než 90metrový mrakodrap zvaný Sisters. A vypadá to, že k němu v budoucnu přibudou další podobně monumentální stavby.
V Plzni má stát do tří let výšková budova Sisters se dvěma věžemi vysokými 94 a...

V Plzni má stát do tří let výšková budova Sisters se dvěma věžemi vysokými 94 a 83 metrů. Půjde o třetí nejvyšší obytný dům v Česku. (1. října 2025) | foto: Miras Group

Třetí nejvyšší budova v ČR vyroste v Plzni na Borech.
Třetí nejvyšší dům v České republice bude stát v Plzni na Borech. Bude mít 26...
Třetí nejvyšší dům v České republice bude stát v Plzni na Borech. Bude mít 26...
Třetí nejvyšší budova v ČR vyroste v Plzni na Borech. Snímku je interiér, v...
37 fotografií

Útvar koncepce a rozvoje města Plzně prý má na stole několik dalších mrakodrapů, které se připravují. „Zkrátka doufám, že vyrostou další,“ uvedla ředitelka Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně Irena Vostracká. Milunić před 18 lety sdělil, že by se nebránil zbourání části domů na velkých sídlištích a nahradil by je věžovými domy.

Zda se v Plzni další mrakodrapy chystají právě na sídlištích, nebo jinde, ale Vostracká neupřesnila. „Město nemůže projekty zveřejňovat, to je na investorovi,“ sdělila. Projekt Sisters se například tutlal 12 let. Až když stavba začala, developer a stavitel Michal Fictum se společností Miras Group projekt představil.

Plzeňský mrakodrap vsadí na luxus i působivé detaily. Podívejte se, jak bude vypadat

Vostracká jen uvedla příklady míst, kde podle územního plánu mohou mrakodrapy vyrůst. „Třeba u kruhového objezdu na Karlovarské třídě nebo poblíž Centrálního autobusového nádraží v místech u Skvrňanské ulice,“ přiblížila.

Známý plzeňský architekt Jan Soukup si myslí, že Sisters bude porušovat výškovou hladinu města. „Protože kromě bývalého hutního projektu tu nic takového nemáme,“ odkazuje Soukup na 60metrovou budovu u parčíku U Zvonu.

Na otázku, jakou výšku by si představoval, odpověděl, že to záleží na okolí. Přiblížil, že v amerických městech jsou výškové stavby koncipované tak, že v určitém území se postaví více výškových budov, které pak vytvoří jakousi horu věžáků, které netrčí, ale postupně se svažují do okolní zástavby.

„V místě, kde má vzniknout mrakodrap, se tato koncepce nedá využít, protože by muselo dojít k bourání okolní zástavby,“ nastiňuje. „Bude to osamocený vlk, navíc příliš robustní, takže když se přirovnává ke štíhlému chrámu svatého Bartoloměje, úplně nedává smysl,“ popsal.

„Říkat, že ničí panorama Borských polí, je trochu úsměvné, protože když se člověk podívá na Škodovku, je tam jeden komín vedle druhého,“ oponuje Vostracká.

Z mnoha koncepčních dokumentů od různých architektů podle jejích slov vyplývá, že Bory a Borská terasa v Plzni by si výškové budovy zasloužily. „Zkrátka výškové budovy do města patří. Máme města, která už se nemohou nikam na zemědělskou půdu rozpínat, takže jediná možnost je stavět do výšky,“ uvedla s tím, že Plzně se zatím stop stav netýká, ale výškové budovy jsou přesto žádoucí.

I proto, že na malé ploše vznikne hodně bytů, kterých v Plzni chybí na šest tisíc. „Neznamená to ale, že si kdekoli, třeba i mezi rodinnými domky nebo na náměstí, může kdokoli postavit výškovou stavbu. Když ale splní podmínky týkající se třeba průhledů, většího množství výtahů a podobně, stavět může,“ vysvětlila Vostracká.

Plno prázdných míst v centru města

Proč tedy stavba Ypsilonky dokončená před šesti lety za odbočkou z Nepomucké do Štefánikovy ulice u Černic v Plzni nemohla mít 12, ale po dlouhých tahanicích jen devět nadzemních podlaží, odpověděla, že to byl kompromis, ke kterému se v té době došlo. „Myslím, že objektu by klidně slušela ta tři patra navíc, ale to je názor po letech, kdy je jasné, že se obavy tehdejších stěžovatelů, že je bude z vyšší budovy někdo pozorovat, nenaplnily,“ sdělila Vostracká.

Spíše než výškové budovy by podle Soukupa Plzeň potřebovala zahuštění zástavby v centrální části města, kde je hodně prázdných míst. Jako příklad uvedl parkoviště v sadech Pětatřicátníků nebo nezastavěné plochy v Malé ulici.

Vostracká prozradila, že v Malé ulici už se zástavba chystá. Městský pozemek parkoviště v sadech Pětatřicátníků si prý město hýčká na horší časy, kdy tam může vzniknout nějaká reprezentativní stavba typu Tančícího domu v Praze. Podle Soukupa je škoda, že v době, kdy v Plzni chybí byty, městská knihovna či galerie, pozemek ještě není zastavěný.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Dejte hlas své favoritce! Tramvaj 15T slaví patnáct let v Praze. Který polep jí sluší nejvíc?

Přesně před 15 lety se na pražské koleje poprvé vydala tramvaj, která změnila městskou dopravu. Nízkopodlažní a tichá Škoda 15T ForCity se 5. října 2010 slavnostně představila ve smyčce Florenc – a...

KVÍZ: Znáte slavné hlášky z českých pohádek? Otestujte se

Bylo, nebylo... Na světě se objevil malý kvíz. Otestujte své znalosti hlášek z českých pohádek a zjistěte, jestli jste moudrým rádcem, nebo jen obyčejným tovaryšem. Kvíz vás provede největšími...

GALERIE: Tisíce autíček, panenek i legendární Tatra 138! Neuvěříte, co všechno ukrývá zámek na Vysočině

Jedinečná expozice autíček a starých hraček soukromého sběratele Radka Bukovského slaví! Už 10 let ji totiž všichni velcí i malí fandové mohou vídat na zámku Příseka na Vysočině, kde v roce 2015...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Metro B o víkendu čeká výluka. V úseku na Černý Most bude navíc vlak pendlovat po jedné koleji

Netradiční provoz zažije v sobotu linka B. Na části trasy metro nepojede vůbec, jinde zase bude pendlovat tam a zpět po jedné koleji. Důvodem jsou práce na rekonstrukci stanice Českomoravská, které...

Tron: Ares trpí kvůli skandálu. Prolomí kultovní temná disneyovka finanční prokletí?

Co se stane, když se fyzicky ocitnete uvnitř počítače? Touhle otázkou se před více než čtyřiceti lety zabýval snímek Tron. V době svého vzniku naprosto originální a převratný film s Jeffem Bridgesem...

Část odborů městského úřadu ve Valašském Meziříčí se v listopadu přestěhuje

Část odborů městského úřadu ve Valašském Meziříčí na Vsetínsku se v listopadu přestěhuje. Lidé pak najdou odbory životního prostředí a územního plánování a...

14. října 2025  11:19,  aktualizováno  11:19

Český sběratel představí výstavu o Freddiem Mercurym, otevře se 2026 v Budapešti

14. října 2025  12:55

GALERIE: Pražská záchranka otevřela největší základnu za osm milionů. Záchody vypadaly dříve pekelně

Zdravotnická záchranná služba hlavního města Prahy dokončila rekonstrukci základny v ulici 28. pluku v Praze 10, která je dnes největším stanovištěm z hlediska počtu sloužících posádek. Díky...

14. října 2025  12:42

Aukce obrazů z benefičního malování 11. ročníku mezinárodního komiksového festivalu KOMA 2025. Jako každým rokem je součástí KOMY online dražba maleb, které vznikly přímo v Káznici během čtyř dnů...

vydáno 14. října 2025  12:39

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Aukce obrazů z benefičního malování 11. ročníku mezinárodního komiksového festivalu KOMA 2025. Jako každým rokem je součástí KOMY online dražba maleb, které vznikly přímo v Káznici během čtyř dnů...

vydáno 14. října 2025  12:39

Aukce obrazů z benefičního malování 11. ročníku mezinárodního komiksového festivalu KOMA 2025. Jako každým rokem je součástí KOMY online dražba maleb, které vznikly přímo v Káznici během čtyř dnů...

vydáno 14. října 2025  12:39

Aukce obrazů z benefičního malování 11. ročníku mezinárodního komiksového festivalu KOMA 2025. Jako každým rokem je součástí KOMY online dražba maleb, které vznikly přímo v Káznici během čtyř dnů...

vydáno 14. října 2025  12:38

Aukce obrazů z benefičního malování 11. ročníku mezinárodního komiksového festivalu KOMA 2025. Jako každým rokem je součástí KOMY online dražba maleb, které vznikly přímo v Káznici během čtyř dnů...

vydáno 14. října 2025  12:38

Aukce obrazů z benefičního malování 11. ročníku mezinárodního komiksového festivalu KOMA 2025. Jako každým rokem je součástí KOMY online dražba maleb, které vznikly přímo v Káznici během čtyř dnů...

vydáno 14. října 2025  12:38

Bude vojna povinná? ptali se prezidenta Pavla studenti ve Šluknově

Prezident Petr Pavel a jeho manželka Eva v úterý zahájili dvoudenní návštěvu Ústeckého kraje. První zastávkou byl Šluknov, kde debatovali se studenty a prošli se sociálně vyloučenou lokalitou. Během...

14. října 2025  8:02,  aktualizováno  12:38

Bankovní identita usnadňuje život – i maminkám. Jak si ji zařídit?
Bankovní identita usnadňuje život – i maminkám. Jak si ji zařídit?

Bankovní identita je vaším digitálním klíčem k úřadům i k firmám. Už nemusíte vyplňovat formuláře, chodit na pobočky a hlavně stát ve frontách na...

Důkladná příprava na zimu: Sezonní servisní nabídka pro majitele vozů Volkswagen, Audi, SEAT, CUPRA a Volkswagen Užitkové vozy

14. října 2025  12:35

Řidič na D35 u Olomouce ujel v protisměru dva kilometry, dostal pokutu 5500 Kč

Dva kilometry ujel v pondělí večer v protisměru na dálnici D35 u Olomouce pětatřicetiletý řidič osobního vozidla, na jehož nebezpečnou jízdu policii upozornil...

14. října 2025  10:50,  aktualizováno  10:50

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.