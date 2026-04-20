Práce u Nového divadla v Plzni vrcholí, řidiči si ještě počkají v kolonách

Petr Ježek
  16:02aktualizováno  16:02
Oprava tramvajových kolejí a asfaltu v křižovatce u Nového divadla v centru Plzně se dostává do závěrečné fáze. Řidiči, kteří musejí jet od Zátiší nebo Skvrňan do centra města, ještě v úterý s vysokou pravděpodobností zůstanou při cestách do centra Plzně uvěznění v dlouhých kolonách. Příčinou je čtyřdenní uzavírka hlavního silničního tahu od Skvrňan do sadů Pětatřicátníků v křižovatce u Nového divadla.

Část povrchu silnice je vyfrézovaná, kompletně obnažené jsou i tramvajové koleje ve vozovce, které teď není kudy přejet. Veškerá doprava musí odbočit doprava do poměrně úzké Palackého ulice a po ní se pomalu sune ke křižovatce pod velkou synagogou, kde se proudy aut rozdělují. Část odbočuje doprava na Klatovy, zbytek doleva na Karlovy Vary. Většinou jen autobusy náhradní dopravy pokračují rovně do Prešovské ulice a dál na náměstí Republiky.

V pondělí ráno se kolony aut táhly po Přemyslově ulici a dál do Skvrňan i za kruhový objezd u Zátiší. V kolonách zůstaly uvězněné i městské autobusy a trolejbusy. „Nejhorší situace byla v ranní špičce u náhradové autobusové linky 2A, spoje nabíraly zpoždění až 25 minut. Desetiminutové zpoždění měly kvůli kolonám i autobusy linky 41,“ vypočítal mluvčí Plzeňských městských dopravních podniků René Vávro.

Skvrňany jsou bez tramvají. Začala velká oprava kolejiště, školáci nestíhali výuku

I když dopravní značky posílaly nákladní auta na objížďku od autobusového nádraží do Husovy ulice, někteří šoféři včetně kamioňáků značky v pondělí dopoledne ignorovali a s dlouhými kolosy se proplétali Palackého ulicí. Zejména osobní auta ucpávala i Kollárovu ulici, když řidiči hledali alternativní trasu, jak se vyhnout ucpanému hlavnímu tahu.

Podle dlouhodobého harmonogramu prací kompletní rekonstrukce tramvajové trati od sadů Pětatřicátníků až k odbočení do Skvrňan měly stavební firmy zatarasit přímý průjezd z Přemyslovy ulice do sadů Pětatřicátníků minulý čtvrtek, hotovo mělo být v neděli večer.

Dopravní peklo v Plzni. Rekonstrukce tramvajové trati výrazně omezí dopravu

„Vše se o dva dny nakonec posunulo kvůli obalovnám, o víkendech údajně nebyly k dispozici. Proto práce začaly až v sobotu, hotovo má být v úterý. Od středy by mělo být místo opět průjezdné,“ popsala Eva Barborková z plzeňského magistrátu.

V pondělí na stavbě pracovaly desítky lidí. Tramvajové kolejiště na hlavní trase je kompletně položené, dělníci asfaltovali přejezd kolejí u Nového divadla ve směru do sadů Pětatřicátníků i přechod pro chodce v kolejišti u zastávky u obchodního centra. Další parta betonovala prostor mezi kolejemi v odbočení do Palackého ulice.

První tramvaje mají dojet do Skvrňan po nových kolejích začátkem května. Protože ale před několika dny začaly práce na modernizaci tramvajové točny v zadních Skvrňanech, linka bude ukončená o stanici dříve provizorní přejezdovou výhybkou. S obnovením tramvajového provozu do Skvrňan skončí i všechna omezení v křižovatce u Nového divadla. Práce na rekonstrukci tramvajových kolejí začaly loni v říjnu.

19. března 2026
Oprava tramvajových kolejí a asfaltu v křižovatce u Nového divadla v centru Plzně se dostává do závěrečné fáze. Řidiči vozidel se musejí obrnit trpělivostí. (20. dubna 2026)
Dvorecký most promění také pražskou autobusovou dopravu v Praze. Máme velký přehled

Dvorecký most

Už zítra se slavnostně otevře Dvorecký most, nová 361 metrů dlouhá spojnice přes Vltavu mezi Lihovarem a Podolím. Od soboty 18. dubna přinese most zásadní změny v pražské MHD – promění autobusové...

Hastroši na Pražském hradě aneb Den otevřených dveří z pohledu výchovy k tanci a kultuře

Den otevřených dveří 18. dubna 2026. Zrcadlový salon pro slavnostní hostiny.

Byl jsem jeden z těch, kteří po Zemanově zabetonování Pražského hradu do tohoto největšího hradního areálu na světě nevstoupil. Potupné fronty před vchody, prohrabávání tašek a baťůžků, scény, které...

Speciální tramvaje i plavby zdarma. Slavnostní otevření Dvoreckého mostu bude velkolepé

Testovací jízdy tramvají a autobusů po novém Dvoreckém mostě v Praze (12....

Spojuje lidi s prací, školou, rodinou, zábavou i kulturou. Je neodmyslitelnou součástí životů miliard lidí po celém světě. Veřejná doprava už v pátek 17. dubna oslaví svůj velký den. Do akce...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

7+2 nejhorších výletních cílů v Česku. Hororové kulisy, pasti na turisty i skutečně nebezpečný les

Jedno z nejděsivějších míst v České republice se nachází ve Rváčově nedaleko...

Kam na výlet po Česku? Kromě zaručených míst slibujících skvělé zážitky existují i lokality, kam nechcete. Připomínají hororové scény, působí nevýslovně divnou atmosférou nebo přinášejí zklamání z...

Dvorecký most se pro veřejnost otevře už zítra. Kolem je zatím staveniště

Dvorecký most, který spojí Prahu 4 a 5, se otevře 17. dubna, pravidelný provoz...

V pátek 17. dubna 2026 se po novém Dvoreckém mostě projedou první tramvaje a autobusy plné cestujících. Most, který propojí Prahu 4 a 5, je výjimečný. Auta na něj nesmí, zato nabídne prostor pro MHD,...

Slezská Ostrava chystá rodinný festival, nabídne program na svou scénách

Městský obvod Slezská Ostrava chystá druhý ročník rodinného festivalu SlezskaFest. Poslední květnovou sobotu bude v areálu Slezskoostravského hradu a jeho...

20. dubna 2026  15:05,  aktualizováno  15:05

Liberec zahájil kontroly ubytoven, varováním je pro něj Neptun v Jablonci

Liberec dnes zahájil kontroly ubytoven, varováním jsou pro něj problémy sousedního Jablonce nad Nisou s ubytovnou Neptun. Výsledky z dnešních kontrol bude mít...

20. dubna 2026  15:01,  aktualizováno  15:01

Skleněný palác v Dejvicích

vydáno 20. dubna 2026  16:44

Výstavba nové tramvajové trati na Václavském náměstí u Muzea

vydáno 20. dubna 2026  16:44

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Františkánská zahrada v Praze 1, Novém Městě se nachází uprostřed zástavby města za Václavským náměstím, což umožňuje využít poměrně dobré polohy spojené s teplým místem vhodným k pěstování jarních...

Františkánská zahrada v Praze 1, Novém Městě se nachází uprostřed zástavby města za Václavským náměstím, což umožňuje využít poměrně dobré polohy spojené s teplým místem vhodným k pěstování jarních...

Zlínský festival Zažij vědu nabídne desítky interaktivních workshopů

Zlínský festival Zažij vědu nabídne desítky interaktivních workshopů. Návštěvníci zjistí, proč je mléko bílé, uvidí proměnu tekutého polymeru v pevnou...

20. dubna 2026  14:57,  aktualizováno  14:57

Festival alternativní kultury Nastevřeno oživí část plzeňské čtvrti Bory

Do jihozápadní části plzeňské čtvrti Bory zamíří letos šestý ročník přehlídky alternativní kultury Nastevřeno. Od 20. do 24. května nabídne ve veřejném...

20. dubna 2026  14:50,  aktualizováno  14:50

Svobodní, Trikolora a hnutí PRO budou v Brně kandidovat jako koalice Brno naplno

Zástupci Svobodných, Trikolory a hnutí PRO budou v Brně v podzimních komunálních volbách kandidovat společně pod názvem Brno naplno. Lídryní kandidátky bude...

20. dubna 2026  14:47,  aktualizováno  14:47

Absťák dohnal opilce ke krádeži v obchodě. Nakonec ho museli křísit

Strážníci řešili o víkendu krádež lahve alkoholu v jednom z plzeňských obchodů. Zloděj jim bez jakýchkoliv výmluv popravdě vysvětlil, že ji vzal proto, že má abstinenční příznaky. Ty se u něj nakonec...

20. dubna 2026  16:22,  aktualizováno  16:22

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Starosta Rychnova nad Kněžnou Jan Skořepa post v čele města obhajovat nebude

Dlouholetý starosta jedenáctitisícového Rychnova nad Kněžnou Jan Skořepa (Nezávislí za Rychnov) v říjnových volbách post v čele města obhajovat nebude....

20. dubna 2026  14:38,  aktualizováno  14:38

Dobrovolníci v Přerově zachránili téměř 1000 obojživelníků při jarní migraci

Téměř 1000 obojživelníků letos zachránili dobrovolníci při jarní migraci žab u lužního lesa Žebračka na okraji Přerova. Zvířata zachycovali pomocí mobilních...

20. dubna 2026  14:36,  aktualizováno  14:36

