Z velkého nádraží Václavice vyjíždí nákladní vlak sestavený jen z bílých pivovarských vagonů, který táhne parní lokomotiva. Vlak supí do kopce, lokomotivě se uleví, když ho dotáhne do nádraží Horažďovice. Když návěstidlo ukáže volno pro vjezd, vlak postupně mine depo s točnou, vápenku a vzápětí mizí v tunelu.
„Od poslední výstavy jsme pracovali zejména na zlepšování krajiny, třeba u velké stanice Václavice jsme zapracovali na městě. Opravovali jsme modely, některé další jsme ještě nakoupili, práce na kolejišti nikdy nekončí,“ řekl předseda modelářského klubu Jiří Baudis.
Když přijdete ke kolejišti, v němž jsou krajina, koleje, vlaky i postavičky zmenšené 87krát oproti reálnému světu, možná vás překvapí, že na návěstidlech se mění barvy podobně jako na skutečné železnici. A vlaky podle nich také jezdí.
Návštěvníci netuší, že k ovládání provozu na kolejišti jsou zapotřebí čtyři lidé a pod modelem je více než tisícovka telefonních relé, která přepínají světla a zapojují a odpojují elektřinu do jednotlivých kolejových úseků.
Před 70 lety se nadšenci do modelové železnice v Plzni dohodli, že tu založí klub. To bylo v roce 1956. O rok později to oficiálně potvrdili a klub vznikl. „Sedmdesát let si připomínáme v klubovně výstavkou, je tu průřez ze všech období,“ dodal Jiří Baudis.
Hlavní dvoukolejná trať protíná celé kolejiště, tu doplňuje několik lokálních tratí. Na jedné z nich vlaky přejíždějí po modelově zmenšeném mostu, jehož předlohou je železniční most přes Hracholuskou přehradu na pomezí severního Plzeňska a Tachovska.
Klubovna s kolejištěm v ulici Karla Steinera 10/A bude do 13. prosince otevřená vždy od středy do neděle. Od středy do pátku vždy od 15 do 18 hodin, o víkendech od devíti dopoledne do šesté hodiny večer. „Navíc otevřeme i ve státní svátek 17. listopadu, a to od devíti do 18 hodin,“ uvedl Baudis.