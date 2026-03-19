Dopravní peklo v Plzni. Rekonstrukce tramvajové trati výrazně omezí dopravu

Autor: ČTK, iDNES.cz
  16:52
Rekonstrukce tramvajové trati ve Skvrňanské ulici v Plzni vstupuje do dopravně nejnáročnější fáze. Od pondělí 23. března se kvůli ní zcela uzavře křižovatka u Nového divadla, na jeden jízdní pruh se zúží průjezd do centra a z centra. Omezení zřejmě významně zkomplikuje dopravu v širším centru, je ale také posledním velkým zásahem před dokončením celé rekonstrukce.

„Oprava jedné z nejvytíženějších tramvajových tratí v Plzni začala vloni v říjnu kvůli nevyhovujícímu stavu dvojkolejné trati,“ vysvětlila mluvčí plzeňského magistrátu Eva Barborková.

Uzavírky a omezení budou rozděleny do několika etap. Od 23. března do 15. dubna a od 20. do 30. dubna zůstane ve směru od Skvrňan do centra průjezd zachován pouze s omezeními až k sadům Pětatřicátníků, nebude ale možné odbočit vlevo do Jízdecké ulice.

Dopravu od pondělí 23. března výrazně ovlivní uzavírky u Nového divadla. (19. března 2026)
V opačném směru bude provoz veden jedním pruhem. Z Jízdecké ulice bude možné odbočit pouze doprava na Skvrňany.

Součástí opatření je také zjednosměrnění Tovární ulice od Palackého náměstí ke Kollárově ulici. V krátké mezifázi od 16. do 19. dubna nebude možné jet ze Skvrňan přímo do sadů Pětatřicátníků, doprava povede po objízdných trasách. Nákladní doprava bude v tomto období odkloněna do Husovy ulice.

Po celou dobu od 23. března do 30. dubna bude uzavřen také přejezd u centrálního autobusového nádraží ve Skvrňanské ulici. Autobusy tak budou využívat náhradní trasu přes Tylovu ulici a náměstí Emila Škody. Naopak znovu se otevře přejezd v křižovatce Přemyslova a Kalikova.

Skvrňany jsou bez tramvají. Začala velká oprava kolejiště, školáci nestíhali výuku

Omezení se dotknou i MHD. Linka 28 bude ve směru z Bukovce do centra odkloněna přes Pražskou ulici, náměstí Republiky a Solní ulici. Zastávka Na Rychtářce bude v tomto směru zrušena a nahrazena zastávkou linek 1, 2 Náměstí Republiky v Pražské ulici. Trasa a zastávky linky 28 ve směru do Bukovce zůstanou beze změn.

Součástí rekonstrukce, která vyjde téměř na 140 milionů korun bez DPH, je kromě opravy dvojkolejné trati také modernizace trakčního vedení, inženýrských sítí i zastávek.

