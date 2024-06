Nevím, jestli za mého života bude nová čtvrť kompletní, uvažuje Březina

Zastavění území na Slovanech dlouho stála v cestě nedostatečná vodohospodářská infrastruktura v oblasti. Loni se Petr Březina dohodl s městem na podmínkách pro přivedení vody a plán nabral konkrétnější obrysy.

Před několika dny Březina představoval územní studii na proměnu území. Označil to za start cesty ke vzniku části města. „Studie se povedla, mám z ní radost a byl bych rád, kdybychom ji dokončili,“ prohlásil. Přitom naznačil, že to nebude hned.

Projekt je v rámci Plzně výjimečný svým rozsahem a tím, že se domy budou stavět na velké volné ploše. Plány počítají s kompletní infrastrukturou a občanskou vybaveností včetně škol, aby obyvatelé nemuseli za službami jezdit do jiných částí města. V území má vzniknout například i parkovací dům, který bude mít na střeše hřiště. Centrem čtvrti má být dvouhektarový park.

Na jak dlouho výstavbu plánujete?

Deset patnáct let. Teď máme územní studii, kterou ještě musí schválit město, a potom můžeme začít připravovat podklady pro stavební povolení. Doteď jsme řešili umístění ulic a jejich napojení, podobu náměstí. Se zástupci města jsme to několikrát měnili. Dokud se přesně neumístily ulice, nemohli jsme projektovat. Odteď můžeme začít projektovat a připravovat výstavbu a začít záměr realizovat.

Na vizualizacích ze studie nebyla vidět v ulicích žádná auta. Bude to tak potom skutečně vypadat?

Vzhledem k tomu, že je areál v podstatě na kopci mezi řekami, předpokládáme, že tady nebude problém s podzemní vodou. Dělali jsme i kontrolní vrty. Chceme totiž, aby co nejvíc aut parkovalo pod domy. Pod částí náměstí a plánovaného parku bude také podzemní parkoviště.

V nové čtvrti by mělo být přes tři tisíce bytů. Zároveň zástupci města uvádějí, že zhruba 700 by jich mělo být městských – nájemních. To znamená, že byty postavíte a městu odprodáte?

Je předběžná dohoda, že zafinancujeme veškeré přípojky, přivedeme vodu, vybudujeme všechny komunikace a infrastrukturu, a to všechno předáme městu za nějaká procenta ceny. A město, pokud bude mít zájem, má vyčleněno zhruba dvacet procent rozlohy, kdy může stavět bytové domy.

Ty by tedy stavělo město?

Byla by to investice města včetně pořízení pozemků, které městu prodáme za tržní cenu.

V nové čtvrti mají být i dvě mateřské a jedna základní škola. Ty budete stavět vy?

Město si postaví svoji školku a svoji základní školu. My si chceme v rámci našeho plánu postavit svoji mateřskou školu, protože se domníváme, že tady bude žít poměrně velké množství lidí. My jim nechceme slibovat, že jednou tady školka bude. Chceme ji postavit hned v první etapě.

A jak to bude se základní školou?

Na tu bychom za pozemek nechtěli tržní cenu. Momentálně platí dohoda, že základní školu si postaví město. Bude na to mít určitou dobu. Pokud by ji město nepostavilo, pak bychom ji možná postavili my a možná by to byla škola soukromá.

Musel jste při plánování nové čtvrti od nějaké své představy ustoupit?

Ne. Nikdy jsme tady neplánovali žádné velké obchodní zařízení. Všechny obchody budou v přízemí domů. Neměli jsme problém s tím, že bychom chtěli prosadit něco, co město nechtělo. My chceme, aby areál byl příjemný pro bydlení, nechceme tady žádné stavby, které by rušily rezidenční ráz území.

Občas bylo slyšet spekulace o tom, že jakmile budete mít všechna povolení a hotový projekt, prodáte areál nebo jeho část jinému developerovi. Připouštíte to?

Náš sen je novou čtvrť postavit. Neradi bychom to někdy někomu prodávali. Nechci mluvit za další generaci, která přijde po mně, ale dokud tady budu, alespoň první etapu bych rád postavil.

Máte vybudovat takzvanou nultou etapu vodovodního přívodu do území. Kdy s tou nultou etapou začnete?

Vodovod bychom rádi začali budovat v příštím roce. Byla by to otázka zhruba půl roku. Ale uvidíme, jak dlouho se bude řešit posudek vlivů na životní prostředí a projekt.

Mluvil jste o tom, že budování čtvrti máte rozdělené do etap. Kdy by mohl stát první blok domů?

Rádi bychom ho měli v roce 2026. První lidi by se pak mohli nastěhovat v roce 2027.

Nyní je v areálu mnoho vzrostlých stromů, například dubů s velkými korunami. Necháte tady alespoň některé?

Budeme se snažit. Některé stromy samozřejmě budou muset pryč, ale chceme jich tady část zanechat.

Areál kasáren se promění v novou plzeňskou čtvrť (15. 5. 2024)