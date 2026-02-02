Zloděj při noční krádeži omylem spustil zvon, do kostela vrazil probuzený soused

Plzeňští policisté si do statistik připsali další kuriózní případ. Do kostela na Slovanech se v noci vloupal muž, který ukradl peníze z několika kasiček, vrtačku, ale i dálkový ovladač. Tím nechtěně spustil zvon a upoutal tak na sebe pozornost. Z kostela sice nepozorovaně utekl, nakonec se ale přišel udat.
Zloděj řádil v plzeňském kostele, prohledal ho, ukradl peníze, nakonec i ovladač, se kterým omylem zapnul zvon. Tím na sebe upozornil.

Sedmatřicetiletý muž se do kostela vloupal už na konci loňského roku, policisté o případu informovali až nyní, kdy pachatele obvinili z krádeže.

Muž se do svatostánku dostal tak, že vypáčil okno ve sklepě. Vlezl dovnitř, prohledal dílnu a ukradl vrtačku a navíjecí kabel o délce 20 metrů. „Poté pokračoval ke schodišti, kde nezjištěným předmětem vypáčil dveře vedoucí do spojovací chodby a poškodil jejich uzavírací mechanismus,“ popsala policejní mluvčí Michaela Raindlová.

Zloděj postupně prohledal další části kostela. Rozbil sklo ve dveřích a dostal se do kaple a kanceláře, kde sice nic nevzal, ale poškodil dveře v místě, kde je zámek.

V další místnosti si vzal klíče a odemkl s nimi trezorovou kasičku na milodary, kde si přivlastnil 600 korun. „Kromě toho vypáčil ještě dvě plechové pokladničky na dary, ze kterých si odnesl vždy 50 korun,“ vypočetla Raindlová.

Zlodějovo slídění pak ukončila náhoda či možná zvědavost. Sebral totiž dálkový ovladač, kterým omylem spustil zvon ve věži kostela. Noční neobvyklé vyzvánění probudilo náhodného svědka, který se šel podívat, co se děje, a nenechavce tak vyrušil.

Muž se lekl a utekl. Zmizel z kostela tak rychle, že tam nechal ukradenou vrtačku i lahev becherovky, kterou si s sebou přinesl. „Svým jednáním, především poškozením dveří, způsobil škodu přesahující 11 tisíc korun,“ doplnila mluvčí.

Policisté začali ihned po pachateli pátrat a v souvislosti s objasňováním jiného případu zveřejnili pátrání po osobě důležité pro trestní řízení. O co konkrétně šlo, policie nesdělila.

Nicméně sedmatřicetiletý muž se na zveřejněné fotografii poznal a sám se přišel přihlásit na obvodní oddělení policie. K vloupání do kostela se bez přiznal a svého jednání litoval.

