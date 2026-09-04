Deset korun za hodinu. Nový parkovací dům na Světovaru má kapacitu 433 aut

Jaroslav Nedvěd
  15:12
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Nový velký parkovací dům se v oblasti Světovaru ve čtvrti Slovany má podle zástupců Plzně otevřít nejpozději 1. října. Budova pro 433 aut vznikla v lokalitě, kde bývala kasárna. Mimo jiné má pokrýt parkovací potřeby bytových domů, které v okolí město staví, nebo zčásti sloužit i pro blízké technologické centrum TechTower.

Parkovací dům má tři podlaží pod zemí a pět podlaží nadzemních. Zajíždět do budovy se bude ze Slovanské aleje.

Základní hodinová sazba za parkování v čase od 7 do 19 hodin je stanovena na 10 korun za hodinu.

V Plzni na Slovanech vyrostl nový parkovací dům Světovar, do užívání ho město předá zřejmě v říjnu. (4. září 2026)
V Plzni na Slovanech vyrostl nový parkovací dům Světovar, do užívání ho město předá zřejmě v říjnu. (4. září 2026)
V Plzni na Slovanech vyrostl nový parkovací dům Světovar, do užívání ho město předá zřejmě v říjnu. (4. září 2026)
V Plzni na Slovanech vyrostl nový parkovací dům Světovar, do užívání ho město předá zřejmě v říjnu. (4. září 2026)
13 fotografií

„Parkovací dům je podmínkou pro bytovou výstavbu, která tu na Světovaru vzniká. Primárně má řešit potřeby rezidentů a uživatelů areálu, ale věřím, že poslouží i dalším obyvatelům Slovan a návštěvníkům Plzně. Jako placené parkování pro veřejnost budou vyčleněna tři podzemní podlaží s celkovou kapacitou 130 míst,“ uvedl primátor Plzně Roman Zarzycký z ANO.

Tvrdí, že snahou radnice je, aby podobná velkokapacitní parkoviště v dalších letech vznikala v Plzni v každém větším městském obvodě. Připomenul, že v parkovacím domě jsou místa i pro eletromobily a nabíječky pro ně. Všechna stání budou placená.

Za stavbu, která začala na jaře roku 2024, zaplatilo město téměř 247 milionů korun. Nosnou konstrukci parkovacího domu tvoří železobetonový skelet s monolitickými obvodovými stěnami. Střecha je zelená.

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Režim placeného parkování je nastaven tak, že tři podzemní podlaží určená jako placené parkování pro veřejnost budou kombinací krátkodobého parkování s parkovacím lístkem a dlouhodobého parkování na předplatné minimálně na měsíc. Šest nadzemních podlaží poslouží především pro potřeby TechToweru.

Než se využije celá kapacita, jež souvisí s výstavbou dalších fází areálu TechTower, je možné i do této části parkovacího domu umístit dlouhodobé parkování na předplatné.

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