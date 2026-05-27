Obvinila partnera ze stovek znásilnění, nakonec sama stanula před soudem

„Neprokázání tvrzení o sexuální trestné činnosti ještě neznamená, že muselo jít o křivé obvinění,“ řekl soudce Tomáš Langášek.
Žena o znásilněních mluvila například před orgánem sociálně-právní ochrany dětí, poté při výslechu na policii a u soudní znalkyně. Policie případ odložila, což potom plzeňské soudy považovaly za hlavní důkaz křivého obvinění.
Tvrzení o znásilňování označily za vědomou lež, která měla partnera diskvalifikovat ve sporu o péči o dítě.
|
Ústavní soud se zastal týrané ženy, manžel ji psychicky trýznil roky
Ústavní soudci ale takový výklad odmítli. Není prý vyloučeno, že partnerka mohla soužití zpětně vnímat jako násilné, justice však její perspektivu bagatelizovala a elektronickou komunikaci s partnerem hodnotila předpojatě.
„Nepodaří-li se orgánům činným v trestním řízení prokázat vinu tomu, kdo byl jinou osobou za pachatele označen, není tato skutečnost sama o sobě dostatečným důkazem o tom, že obvinění bylo křivé a že bylo vedeno úmyslem přivodit trestní stíhání nevinného,“ uvedl Langášek.
Soudce zdůraznil, že dnešním nálezem ÚS nerozhodoval ani o tom, zda se muž dopustil znásilnění, ani o tom, zda se žena dopustila křivého obvinění. Nikdo z aktérů případu se vyhlášení nálezu nezúčastnil.
ÚS se v jiné kauze zastal muže
V jiné kauze se dnes ÚS naopak zastal muže, který byl odsouzen na čtyři roky za opakované znásilňování ženy, kterou měla od dětství v péči jeho partnerka. „Oba případy mají společné to, že zdůrazňují princip presumpce neviny a zásadu, že v pochybnostech se má rozhodnout ve prospěch obžalovaného, že nelze odsuzující trestní rozsudek založit na základě nějakých domněnek o pravděpodobnosti. Musí být praktická jistota, že k trestným činům došlo,“ řekl Langášek.