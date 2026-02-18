Soudce Boris Valový uznal dvojici vinnou z týrání zvířat trýznivým způsobem ve formě spolupachatelství a uložil jim trest 1,5 roku podmíněně odložený na zkušební dobu dvou let. Dále zákaz držení a chovu zvířat na tři roky a obžalované ženě propadly oba týraní psi.
„Vina byla zcela prokázána. K vyhubnutí psů nedošlo ze dne na den. Stav trval delší dobu, krmení bylo nedostatečné. Soud bere, že to bylo nejméně dva měsíce,“ odůvodnil rozsudek Boris Valový.
Připomněl, že během pěti dnů, kdy psům byla po odebrání podáváno v útulku běžné krmivo, došlo k výraznému posunu, zlepšení bylo „famózní“. „Z toho je vidět, jakou nepéči předtím měli,“ podotkl soudce.
Dnešní rozsudek není pravomocný, zatímco muž se vzdal odvolání, žena si lhůtu na odvolání ponechala.
Spásný únik
Dva stafordšírští teriéři předloni v dubnu využili okamžiku a vyběhli zpoza neprůhledného plotu na silnici. Pohled na dvě výrazně vyhublá zvířata patřící mezi bojová plemena, která namísto obavy budila soucit vystouplými žebry, nenechala klidnou procházející dívku. Oba psy nafotila a vytočila číslo tísňové linky. „Jsou kost a kůže,“ naznačila volající.
K domu v okrajové části Plzně po krátké době přijely hlídky strážníků i policie. Pětatřicetiletým manželům příslušníci nejprve důrazně doporučili co nejrychlejší návštěvu veterinářů, o pět dnů později přijeli strážníci s policisty, veterináři a úředníky k domu opět. Psa i fenu majitelům odebrali, obě zvířata převezla městská policie do útulku.
Podle státní zástupkyně neměla zvířata dostatek potravy zřejmě dlouhodobě. „Obvinění s nimi byli v každodenním kontaktu a dlouhodobě, nejméně po dobu měsíců až jednoho roku, zvířatům nezajistili základní výživové podmínky, zejména dostatečný přísun krmiva. Tím způsobili oběma psům utrpení extrémní podvýživou, selhání metabolismu, snížení hladiny bílkovin v krvi i selhávání jater,“ popsala v obžalobě státní zástupkyně Kateřina Brožová.
Loni na jaře jel za oběma psy do plzeňského útulku soudní znalec Jan Bernady. Podle něj zvířata neměla dostatek žrádla týdny až měsíce. Podotkl, že kratší, i když intenzivní hladovění by se neprojevilo narušením funkce jater.
„Po umístění do útulku se stav zvířat začal normalizovat, postupně se jim vracela hmotnost. Útulek nedává krmiva příliš mnoho ani málo, protože šetří,“ vysvětloval znalec své závěry o tom, že zvířata v rodině nedostávala to, co potřebovala, když začala přibírat po běžných dávkách krmení v útulku.
Fena vážila podle spisu při odebírání z rodiny lehce nad 8,5 kilogramu, na podzim v útulku přibrala na 12,6 kilogramu. U psa byl nárůst hmotnosti ještě výraznější - z původních přibližně 9,7 kilogramu vážil zhruba po půl roce v útulku kolem 15 kilogramů.
Selhávání metabolismu a orgánů hrozí zvířatům, která zhubnou přibližně o 30 až 40 procent své hmotnosti. „Pokud by psi nebyli odebráni, jejich stav by se dál zhoršoval, docházelo by k selhávání orgánů,“ uvedl v posudku znalec Jan Bernady.
Souzení vysvětlovali zdravotní problémy psů například otravou barvou na vlasy, kterou olízali. „Složení barev na vlasy nemůže způsobit takové poškození jater,“ soudí znalec.
Manželé před soudem litovali, co se stalo. „Moc mě mrzí, jak to dopadlo. Psy miluju, měla jsem vše řešit dřív. Chtěla bych prohlásit, že jsem připravená přijmout i to, že nebudu moct chovat psy a držet zvířata,“ prohlásila na začátku týdne obžalovaná žena.
Před tím vysvětlovala, že se snažila zvířata léčit bez pomoci veterináře. Prý po prvním velkém zhubnutí začínala žrát, ale pak se znovu dostavily průjmy a psi opět zhubli.
„Měli na očích oba psy každý den, a nic neudělali. Omezení potravy muselo trvat několik měsíců, pro zvířata to muselo být trýznivé. Pokud by tak pokračovali dál, zvířata by uhynula. Zvířata nebyla tři roky u veterináře. U obžalovaných je nulová reflexe,“ odůvodnila státní zástupkyně, proč navrhovala podmíněné dvouleté tresty. Hrozilo jim až pětileté vězení.
6. listopadu 2025