Extrémně vyhublým psům kolaboval organismus, majitelé dostali u soudu trest

Petr Ježek, vb
  14:22
Plzeňský okresní soud potrestal podmínkami a zákazem chovu zvířat dvojici z Plzně obžalovanou z týrání psů. Manželé dvěma stafordšírským bulteriérům nezajišťovali dostatek jídla a vody, psi byli vyhublí na kost. Zvířata jim nakonec odebrali.
Manželé stanuli u Okresního soudu Plzeň-město. Obžaloba je viní z týrání...

Manželé stanuli u Okresního soudu Plzeň-město. Obžaloba je viní z týrání zvířat. Jejich dva psi byli vyhublí na kost. (6. listopadu 2025) | foto: Petr Ježek, MF DNES

Při odebírání původním majitelům byli oba dlouhodobě týraní psi kost a kůže....
Při odebírání původním majitelům byli oba dlouhodobě týraní pejsci kost a kůže....
V útulku nabírají na síle a jsou pod dohledem veterinářů. Zatímco původním...
V útulku nabírají na síle a jsou pod dohledem veterinářů. Zatímco původním...
5 fotografií

Soudce Boris Valový uznal dvojici vinnou z týrání zvířat trýznivým způsobem ve formě spolupachatelství a uložil jim trest 1,5 roku podmíněně odložený na zkušební dobu dvou let. Dále zákaz držení a chovu zvířat na tři roky a obžalované ženě propadly oba týraní psi.

„Vina byla zcela prokázána. K vyhubnutí psů nedošlo ze dne na den. Stav trval delší dobu, krmení bylo nedostatečné. Soud bere, že to bylo nejméně dva měsíce,“ odůvodnil rozsudek Boris Valový.

Připomněl, že během pěti dnů, kdy psům byla po odebrání podáváno v útulku běžné krmivo, došlo k výraznému posunu, zlepšení bylo „famózní“. „Z toho je vidět, jakou nepéči předtím měli,“ podotkl soudce.

Dnešní rozsudek není pravomocný, zatímco muž se vzdal odvolání, žena si lhůtu na odvolání ponechala.

Spásný únik

Dva stafordšírští teriéři předloni v dubnu využili okamžiku a vyběhli zpoza neprůhledného plotu na silnici. Pohled na dvě výrazně vyhublá zvířata patřící mezi bojová plemena, která namísto obavy budila soucit vystouplými žebry, nenechala klidnou procházející dívku. Oba psy nafotila a vytočila číslo tísňové linky. „Jsou kost a kůže,“ naznačila volající.

K domu v okrajové části Plzně po krátké době přijely hlídky strážníků i policie. Pětatřicetiletým manželům příslušníci nejprve důrazně doporučili co nejrychlejší návštěvu veterinářů, o pět dnů později přijeli strážníci s policisty, veterináři a úředníky k domu opět. Psa i fenu majitelům odebrali, obě zvířata převezla městská policie do útulku.

Podle státní zástupkyně neměla zvířata dostatek potravy zřejmě dlouhodobě. „Obvinění s nimi byli v každodenním kontaktu a dlouhodobě, nejméně po dobu měsíců až jednoho roku, zvířatům nezajistili základní výživové podmínky, zejména dostatečný přísun krmiva. Tím způsobili oběma psům utrpení extrémní podvýživou, selhání metabolismu, snížení hladiny bílkovin v krvi i selhávání jater,“ popsala v obžalobě státní zástupkyně Kateřina Brožová.

Standardní domácnost, psi vyhublí na kost, zaznělo u soudu. Manžele viní z týrání

Loni na jaře jel za oběma psy do plzeňského útulku soudní znalec Jan Bernady. Podle něj zvířata neměla dostatek žrádla týdny až měsíce. Podotkl, že kratší, i když intenzivní hladovění by se neprojevilo narušením funkce jater.

„Po umístění do útulku se stav zvířat začal normalizovat, postupně se jim vracela hmotnost. Útulek nedává krmiva příliš mnoho ani málo, protože šetří,“ vysvětloval znalec své závěry o tom, že zvířata v rodině nedostávala to, co potřebovala, když začala přibírat po běžných dávkách krmení v útulku.

Fena vážila podle spisu při odebírání z rodiny lehce nad 8,5 kilogramu, na podzim v útulku přibrala na 12,6 kilogramu. U psa byl nárůst hmotnosti ještě výraznější - z původních přibližně 9,7 kilogramu vážil zhruba po půl roce v útulku kolem 15 kilogramů.

Selhávání metabolismu a orgánů hrozí zvířatům, která zhubnou přibližně o 30 až 40 procent své hmotnosti. „Pokud by psi nebyli odebráni, jejich stav by se dál zhoršoval, docházelo by k selhávání orgánů,“ uvedl v posudku znalec Jan Bernady.

Souzení vysvětlovali zdravotní problémy psů například otravou barvou na vlasy, kterou olízali. „Složení barev na vlasy nemůže způsobit takové poškození jater,“ soudí znalec.

Psy měli vyhublé na kost, viní manžele. Měnili jsme krmivo kvůli penězům, hájí se

Manželé před soudem litovali, co se stalo. „Moc mě mrzí, jak to dopadlo. Psy miluju, měla jsem vše řešit dřív. Chtěla bych prohlásit, že jsem připravená přijmout i to, že nebudu moct chovat psy a držet zvířata,“ prohlásila na začátku týdne obžalovaná žena.

Před tím vysvětlovala, že se snažila zvířata léčit bez pomoci veterináře. Prý po prvním velkém zhubnutí začínala žrát, ale pak se znovu dostavily průjmy a psi opět zhubli.

„Měli na očích oba psy každý den, a nic neudělali. Omezení potravy muselo trvat několik měsíců, pro zvířata to muselo být trýznivé. Pokud by tak pokračovali dál, zvířata by uhynula. Zvířata nebyla tři roky u veterináře. U obžalovaných je nulová reflexe,“ odůvodnila státní zástupkyně, proč navrhovala podmíněné dvouleté tresty. Hrozilo jim až pětileté vězení.

6. listopadu 2025

KRIMI

Sledovat další díly na iDNES.tv

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Snowboarding na ZOH 2026: české medaile a výsledky

ŽIVOTNÍ ÚSPĚCH. Před deseti lety v Soči 2014 vyhrála olympijské hry.

To je jízda! Závody ve snowboardingu na ZOH 2026 přinesly českým fanouškům dvojnásobnou radost. V Livignu šokovala celý svět Zuzana Maděrová. Favoritka Ester Ledecká skončila ve čtvrtfinále. Další...

Program ZOH 2026: Kdy fandit Čechům na olympiádě

Trenéři Ondřej Pavelec a Tomáš Plekanec během tréninku českého týmu

Zimní olympijské hry 2026 jsou v plném proudu. Největší sportovní svátek roku potrvá až do 22. února. Přinášíme přehledný program soutěžních dnů, seznam sportů a disciplín i termíny, kdy sledovat...

ZOH 2026: Mohou Češi zaútočit na další medaile? Šanci má Jílek i biatlonisté

Vítězný Metoděj Jílek s Martinou Sáblíkovou v Českém domě (13. února 2026)

Česká výprava má na Zimních olympijských hrách 2026 zatím čtyři medaile, ale poslední týden her rozhodně nemusí být jen do počtu. Ve hře jsou další silné příběhy i několik disciplín, kde se může...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Češi na ZOH 2026: Máme přehledný harmonogram Her v Miláně a Cortině

Brankář Lukáš Dostál s trenérem Ondřejem Pavelcem na tréninku českého týmu

Největší sportovní svátek roku je v plném proudu. Olympijské hry v Miláně a Cortině přináší desítky hodin přímých přenosů. Kde sledovat olympiádu živě, jaké disciplíny nabídne Česká televize a kdo...

Revoluce v autobusech? Praha mění monitory, ukážou i čas dojezdu

Autobusy v Praze znovu připomínají zastávky na znamení pomocí symbolů zvonečku....

Pražská MHD chystá novinku, kterou cestující nepřehlédnou. V autobusech se mění obrazovky. A spolu s nimi i způsob, jakým lidé během jízdy získávají informace. Dopravní podnik hl. m. Prahy...

Letňanská radnice mimo jiné pořádá každoročně nemálo kulturních a sportovních akcí. A tak před radnicí jsou nainstalovány stojany, na kterých lze zhlédnout fotodokumentaci z některých z nich.

vydáno 18. února 2026  14:15

V parku Na Pláni v Praze 5 stojí smutný sněhulák, kterému chybí nejen pokrývka hlavy, oči i nos ale oblevou pomalu taje i jeho sněhové tělo ze tří pracně uválených koulí ze strany dětí z nedaleké...

vydáno 18. února 2026  14:14

Mladík brigádničil jako pomocník falešných bankéřů, chytili ho mezi prvními

Pražští kriminalisté zadrželi mladíka, který měl podle instrukcí vybírat z...

Pražští kriminalisté zadrželi mladíka, který podle instrukcí vybíral z falešných bankovních účtů peníze od podvedených lidí. Ti částky posílali poté, co naletěli falešnému bankéři. Škoda jde do...

18. února 2026  14:12,  aktualizováno  14:12

Masopustní průvod zamíří na Svojanov

Na středověkém hradě Svojanov byla obnovena gotická zahrada.

Oslavu jídla, veselí a starých českých zvyků slibuje obnovený Masopust na Svojanově. V sobotu 21. února se o zábavu postará pestrý průvod masek, připravený ve spolupráci s letohradským spolkem...

18. února 2026  14:10

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Kauza defibrilátorů. Někteří pacienti ruší zákroky, nemocnice se zastal Babiš

Slavnostního otevření pavilonu P4 ve FNOL se kromě Babiše a Vojtěcha zúčastnil...

Kauza údajně pochybných implantací defibrilátorů na I. interní klinice - kardiologické Fakultní nemocnice Olomouc (FNOL), kterou se zabývá policie, se promítá i do chování pacientů a chodu samotné...

18. února 2026  14:02,  aktualizováno  14:02

Úbytek biodiverzity je rizikem pro přírodu i lidskou společnost, říká vědec

ilustrační snímek

Úbytek biodiverzity je rizikem nejen pro přírodu, ale i pro lidskou společnost, která je její součástí. Uvedl to Radim Hédl z Botanického ústavu v rozhovoru,...

18. února 2026  12:15,  aktualizováno  12:15

Novinky.cz: Starosta Nového Kostela dostal za vyvádění obecních peněz podmínku

ilustrační snímek

Bývalý starosta Nového Kostela na Chebsku Oto Teuber (nez.) dostal u chebského okresního soudu tříletý podmíněný trest za zneužití pravomoci úřední osoby,...

18. února 2026  12:07,  aktualizováno  12:07

Místo mnoha kontaktních míst pro narkomany radši mobilní kontejnery, radí Pavel

Prezident Petr Pavel během své návštěvy Prahy. S představiteli metropole...

Praha by podle Petra Pavla mohla k práci s drogově závislými využít kontejnerové stavby místo toho, aby zřizovala další kontaktní místa v centru města a frekventovaném okolí. Tuto vizi prezident...

18. února 2026  7:02,  aktualizováno  13:45

Mammotome uvádí na trh první systém pro vakuovou biopsii prsu s podporou magnetické rezonance na operačním sále

18. února 2026  13:38

Brněnská Káznice chystá cyklus přednášek o politických perzekucích za komunismu

ilustrační snímek

Brněnská Káznice nabídne od konce února po celý rok cyklus přednášek a besed s názvem Otisky paměti o politických perzekucích komunistického režimu....

18. února 2026  11:47,  aktualizováno  11:47

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Matějská pouť 2026 startuje už v sobotu. Komplikací je rekonstrukce parkovišť u areálu

Matějská pouť (ilustrační foto)

Legendární Matějská pouť se vrací na Výstaviště Praha. Brány největší a nejstarší pouti v Česku se otevřou v sobotu 21. února a návštěvníky bude bavit až do 12. dubna 2026. Přinášíme praktický...

18. února 2026  11:11,  aktualizováno  13:10

Zloděj se nechal zamknout v prodejně. Když už chtěl začít krást, spustil alarm

ilustrační snímek

Velmi snadno dopadli chebští policisté dvaatřicetiletého zloděje, který se nechal v sobotu večer krátce zavíračkou zamknout v jedné ze zdejších prodejen. Když už se chystal začít krást, nechtěně...

18. února 2026  13:02,  aktualizováno  13:02

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.