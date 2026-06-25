Plzeň soustředí větší uzavírky a omezení dopravy na léto, letos jde o 7 staveb

Plzeň soustředí větší uzavírky a dopravní omezení na prázdninové měsíce, kdy mnoho obyvatel z města odjíždí na dovolené a zátěž komunikací je nižší. ČTK to řekl náměstek primátora Aleš Tolar (STAN). Podle něj může být mezi červnem a červencem rozdíl v dopravním zatížení sedm až osm procentních bodů, což pomáhá v propustnosti zatížených křižovatek i v návrzích objízdných tras. V září se opět intenzita dopravy oproti srpnu o stejné procento zvedne, uvedl.
Město zahájilo rekonstrukci Masarykovy ulice, v červenci začne měsíční oprava ulice Na Roudné a v půlce srpna bude dokončena Americká ulice. Státní Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) vymění o prázdninách nový asfalt na části komunikace I/26 Domažlická, opraví povrch na silnici I/27 Lidická v úseku Vlastina - Karlovarská směrem do centra, vymění stožáry osvětlení na části Klatovské a pokračuje s opravami na Rokycanské od Hřbitovní ulice ke sjezdu Kyšice. Detaily k hlavním akcím jsou na webu.
V pondělí 29. června začne první etapa úplné uzavírky Masarykovy ulice v úseku Rokycanská - Těšínská, vyloučení dopravy se ale nedotkne křižovatky s Těšínskou. Objízdná trasa povede obousměrně po trase Rokycanská - Jateční - Těšínská - Masarykova. Ve stejný den zahájí ŘSD částečnou uzavírku na komunikaci I/26 Domažlická od křižovatky Domažlická - Vejprnická - Tylova až k mostu přes trať. Uzavřen bude vždy jeden jízdní pás. Stavbaři vymění asfalt ve směru na Domažlice do 26. července, v opačném do centra pak poté do 27. srpna.
Od 7. července začne platit úplná uzavírka ulice Na Roudné od okružní křižovatky Na Roudné - Na Sudech - Jateční k autobusové zastávce V Ráji. Projíždět tam budou smět jen autobusy MHD na semafory. Řidiči si mohou vybrat z více objízdných tras.
Do druhé etapy vstoupí 4. července kompletní oprava tříkilometrové části dálničního přivaděče na Prahu mezi ulicí Hřbitovní a křižovatkou na Kyšice. Auta tam jezdí v jednom jízdním pruhu pro každý směr. A 20. července začne třetí etapa úpravy Americké ulice v centru, kdy se uzavře okružní křižovatka Americká - Goethova - Prokopova. Část MHD bude jezdit ulicemi Mikulášská a U Trati.
ŘSD dále opraví povrch na silnici I/27 Lidická v Bolevci, a to od ulice Vlastina po Karlovarskou ve směru do centra. Pravý pruh bude uzavřen od 6. do 12. července, levý pak do 19. července. Kvůli výměně osmi stožárů osvětlení v úseku Thámova - V Bezovce směrem z centra bude částečně uzavřena část Klatovské, a to od 19. do 26. července včetně víkendu.