Plzeň v mrazech otevře nouzové centrum pro lidi bez domova, nabídne 75 lůžek

S nastávajícími chladnými dny má Plzeň připravený soubor opatření na pomoc lidem bez domova. Při mrazivém počasí otevře město nouzové centrum v Cukrovarské ulici s kapacitou 75 lůžek. Na jeho provoz má zatím magistrát připraveno 1,4 milionu korun. Lidé bez přístřeší mohou využít také rozšířenou kapacitu charitní noclehárny Domova sv. Františka. Plzeň zároveň podpořila neziskové organizace a připravuje sbírku zimního oblečení a vybavení, řekla dnes ČTK radní Světlana Budková (STAN), která za opatření odpovídá.
"Zimní měsíce představují pro osoby bez domova mimořádně náročné období, kdy jde často o ochranu jejich zdraví a životů. Naším cílem je proto ve spolupráci s terénními pracovníky nabídnout okamžitou praktickou pomoc tam, kde je to nejvíce potřeba," řekla.
Nouzové centrum bude otevřené pátou zimu, provozovat ho bude opět Středisko křesťanské pomoci. Lidé v něm najdou nocleh, teplé zázemí, stravu a hygienické zařízení se sprchami a toaletami. Základní zdravotní péči zajistí tým Českého červeného kříže, na pořádek bude dohlížet městská policie.
"Provoz se spustí, jakmile venkovní teploty klesnou tři dny po sobě pod minus tři stupně Celsia," uvedla vedoucí magistrátního odboru dostupného bydlení a sociálního začleňování Lenka Walterová. Noclehárnu v bývalé autobusové myčce v areálu DEPO2015 minulou zimu využily k přespání stovky lidí. Centrum bylo otevřené rekordních 45 dní, poskytlo několik tisíc přespání, nocleh v něm využilo průměrně 70 lidí denně. Předchozí zimu bylo centrum otevřené 22 dní.
Další možností přenocování je Domov sv. Františka, jehož noclehárna funguje od 1. listopadu v rozšířeném zimním režimu. Kapacita až 101 míst bude k dispozici do konce března příštího roku.
Město podpořilo také organizace, které lidem bez přístřeší zajišťují materiální a zdravotní pomoc. Diecézní charita Plzeň dostala 90.000 korun na nákup stanů a spacích pytlů, které budou rozdávat pracovníci jejího Střediska sociální rehabilitace a humanitárního skladu. Červený kříž získal 161.000 korun na zdravotní péči v nouzovém centru. Městská charita obdržela 200.000 korun na nákup teplého oblečení, spodního prádla, spacích pytlů a karimatek pro klienty.
V listopadu město vyhlásí také pátý ročník sbírky Pomoc, která zahřeje. Lidé mohou darovat zimní bundy, boty, čepice, rukavice, spacáky, karimatky, stany i pomůcky pro psy. Věci bude možné odevzdávat do konce února v kavárně Družba v Sedláčkově ulici, v Diecézní charitě Plzeň v Cukrovarské ulici nebo v Kontaktním místě pro bydlení v Jagellonské ulici.
Noclehárna v Cukrovarské ulici bude sloužit poslední zimu, protože kvůli plánované výstavbě se bude bourat. Radnice už spolu s neziskovými organizacemi chystá alternativu. Vzniknou dvě nová nízkoprahová centra pro lidi bez domova. "Všem, kteří v Plzni pomoc potřebují a neodmítají ji, se snažíme podávat pomocnou ruku," uvedl primátor Roman Zarzycký (ANO).
V Plzni žije podle odhadů kolem 500 lidí bez domova. Přibližně pětina z nich jsou ženy.