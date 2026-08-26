Plzeň staví centrum pro ženy bez domova a poradnu pro cizince

Denní centrum pro ženy bez domova začne za rok a půl sloužit v Plzni. Město dnes v areálu diecézní charity zahájilo stavbu za necelých 70 milionů korun. Nízkoprahové centrum provozované organizací Naděje poskytne bezpečný prostor ženám, které se ocitly na ulici. Získají zde materiální pomoc, hygienický servis a poradenství. V druhé části objektu bude zázemí pro poradnu pro cizince provozovanou diecézní charitou, řekla dnes ČTK radní pro byty, dostupné a sociální bydlení Světlana Budková (STAN).
Ženy bez domova jsou podle ní nejohroženější skupinou mezi bezdomovci. V Plzni žije podle odhadů kolem 500 lidí bez domova, ženy tvoří přibližně pětinu z nich.
Ženské bezdomovectví často není na první pohled vidět, protože ženy ho samy často skrývají. Přespávají u známých, střídají místa pobytu nebo zůstávají v nebezpečném vztahu a o pomoc si často řeknou, až když je situace velmi vážná. Mnoho z nich má zkušenost s domácím násilím, traumaty či zneužíváním. V sociálních službách, které jsou společné pro muže a ženy, se často necítí dobře a bojí se otevřeně hovořit o tom, co prožily, uvedl oblastní ředitel Naděje Luboš Protivínský.
Podobné zařízení je v Česku jen v Praze. Jeho součástí budou kontaktní a konzultační prostory, společenská a odpočinková místnost, prádelna, koupelna, šatník, sklady potravin a hygienických potřeb a další zázemí. "Půjde o denní službu, která vedle hygieny, stravy a možnosti odpočinku nabídne především odbornou sociální práci a pomoc při hledání dlouhodobějšího řešení," řekl Protivínský. Odhadl, že denně centrum využije kolem 20 žen v nouzi.
Třípodlažní stavba vznikne za 15 měsíců po ubourání části starého objektu. Bude bezbariérová s výtahem, zelenou střechou a fotovoltaickými panely. Bude propojená se zbytkem původní budovy.
V druhé části bude poradna pro cizince, jimž charita poskytuje služby od roku 1996. "Poradna, která v posledních letech má i velká jazyková centra i komunitní práci, potřebuje nové zázemí," řekl bývalý dlouholetý ředitel diecézní charity Jiří Lodr. V objektu budou kanceláře pro sociální pracovníky, konzultační místnosti pro důvěrná jednání s klienty, administrativní kanceláře, archiv a místnost pro porady a výuku. V přízemí budou sklady pro středisko sociální rehabilitace a terénní krizovou službu.
Odhadované náklady na stavbu byly 77 milionů korun, z výběrového řízení vzešla cena 66,4 milionu Kč. Další dva miliony korun budou stát práce dozoru. Na nízkoprahové denní centrum žádá město o dotaci z EU, která může být 22,1 milionu korun.