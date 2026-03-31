Plzeň staví sběrný dvůr za 77,3 milionu korun v severní části města

Nový sběrný dvůr začala stavět Plzeň v Úněšovské ulici v severní části města. Dosud zde bylo jen sběrné místo. Ve sběrném dvoře budou moci obyvatelé Plzně snadno odložit jakýkoliv odpad, který vzniká v domácnosti. Stavba za 77,3 milionu korun, realizovaná s dotací EU, bude hotová v prvních měsících příštího roku, řekl dnes ČTK technický náměstek primátora Pavel Bosák (Piráti).
"Areál bude mít zpevněné plochy a doplňkové stavby a zařízení. Na snížené manipulační ploše budou velkoobjemové kontejnery pro ukládání různých druhů odpadů. Lidé, kteří odpad přivážejí, budou moci přijet autem po rampě a z vyvýšeného stanoviště shazovat do konkrétních kontejnerů vytříděný odpad," uvedl Bosák. Prostor pro vykládku včetně kontejnerů bude zastřešený, stavba zahrnuje napojení na dopravní a technickou infrastrukturu a přeložky inženýrských sítí.
"Systematicky zlepšujeme infrastrukturu v oblasti nakládání s odpady. V únoru jsme otevřeli zrekonstruovaný sběrný dvůr v ulici Edvarda Beneše, je rozestavěný sběrný dvůr Vejprnická. Nyní se pouštíme do výstavby nového sběrného dvora v Úněšovské ulici. Bude to opět moderní zařízení se snadnou obslužností a dobrou dostupností především obyvatelům severní části Plzně," poznamenal primátor Roman Zarzycký (ANO).
Nový sběrný dvůr je situován severně od Úněšovské ulice za OC Globus. Současně s pracemi na sběrném dvoře se také upraví okružní křižovatka v Krašovské ulici a částečně se rozšíří Úněšovská ulice, aby se zlepšila dopravní obslužnost sběrného dvora.
Lidé s trvalým bydlištěm v Plzni mohou sběrné dvory využívat zdarma. Ve sběrném dvoře mohou odevzdat odpad vznikající běžně v domácnosti - objemný odpad, papír, plast, sklo, nápojový karton, bioodpad, kovy, textil, dřevo, elektrospotřebiče, pneumatiky, upotřebený jedlý olej, nebezpečné odpady, baterie, zářivky. Odložení stavebního odpadu je za poplatek. Město provozuje sběrné dvory v ulicích Na Bořích, Edvarda Beneše a Jateční. Po dobu stavby dvora v Úněšovské ulici mohou obyvatelé severních sídlišť - Lochotína, Košutky či Vinic - využívat nejbližší dvůr v Jateční ulici na Doubravce.