Z Plzně až ke hvězdám. Studentka pomohla dostat českou družici do vesmíru

Jitka Kubíková Šrámková
  9:12aktualizováno  9:12
Jako teenagerka žila i tak, že vstala ve tři hodiny ráno a sledovala komentované starty různých raket. Byly mezi nimi i ty z rodiny Falcon, které vyvíjí společnost SpaceX Elona Muska. To ještě Anna Krebsová z Plzně netušila, že její vlastní osud se s jednou z raket Falcon, konkrétně s raketou s pořadovým číslem 9, spojí.
Anna Krebsová z Plzně je součástí týmu LASAR složeného z mladých lidí z Česka. Ten v roce 2024 dostal nabídku vyslat vlastní družici LASARsat do vesmíru. Chtěla by být astronautkou.

Středoškolský tým LASAR u Spacex. Anna Krebsová, byla jedinou ženou v týmu.
11 fotografií

Dvacetiletá Plzeňanka je součástí týmu LASAR složeného z mladých lidí z Česka. Ten v roce 2024 dostal nabídku vyslat vlastní družici LASARsat do vesmíru. A stalo se to téhož roku v prosinci. Jak však říká Anna Krebsová, to už bylo pokračování příběhu.

Na začátku roku 2024 se tým pěti mladých lidí z celé České republiky, v kterém Anna byla jedinou zástupkyní ženského pohlaví, dostal do finále prestižní mezinárodní soutěže Conrad Challenge. Jejím cílem je motivovat mladé mozky k podpoře inovací. Ze dvou tisíc týmů z celého světa se český LASAR dostal až do finále mezi zhruba dvě desítky skupin.

Tehdy se Anna podívala do centra světové kosmonautiky v NASA v americkém Houstonu. Český tým zaujal nápadem restartovat nekomunikující družice ve vesmíru s pomocí laserového paprsku.

V současné době se cítí nejvíc jako popularizátorka vědy

Myšlenka vznikla ve spolupráci s centrem Hilase, což je špičkové pracoviště Fyzikálního ústavu Akademie věd České republiky, které vyvíjí novou generaci laserů s vysokým výkonem pro průmyslové aplikace.

Studentka prvního ročníku Fakulty dopravní ČVUT v Praze oboru technika a technologie v dopravě je v kontaktu i s Alešem Svobodou, který se stal jejím vzorem. V listopadu 2022 byl totiž Evropskou kosmickou agenturou ESA vybrán do záložního týmu astronautů. „Je to skvělé uspět mezi více než 22 tisíci uchazeči. Aleš Svoboda je určitě vzorem pro nespočet dětí, které se zajímají o technické obory,“ říká Anna, která o dráze astronautky zatím jen sní.

„Ale v současné době se nejvíc cítím jako popularizátorka vědy,“ říká Anna Krebsová. Vedle náročného studia pořádá přednášky, účastní se workshopů či panelových diskusí. „Jde mi o to, abych se pořád učila něco nového, ale také se snažím co nejvíc toho předávat ostatním a ukazovat, že věda je fajn, že není třeba se jí bát a že člověk nemusí být premiant v matematice nebo ve fyzice, aby mohl dělat vědu,“ vzkazuje mladým lidem a dodává, že ona sama také nikdy neměla samé jedničky z matematiky nebo z fyziky. „Vědci jsou lidé, kteří se ani v dospělosti nebojí pokládat otázky a hledat na ně odpovědi,“ říká dívka.

Tým si musel na svou družici sehnat peníze. Přispěl i pivovar

Za někoho, kdo výrazně pomohl vědě, pokládá třeba Elona Muska. „NASA v době před ním vyráběla třeba rakety Saturn V, kterými vynášela astronauty na Měsíc nebo okolo Měsíce v rámci misí Apollo. Od závodu mezi Sovětským svazem a Amerikou v dobytí Měsíce uběhlo víc než 50 let, během kterých se výzkum výrazně zpomalil. Pak ale Elon Musk vsadil svoji budoucnost na společnost SpaceX a začal úplně novou éru v raketovém průmyslu. Části raket, které slouží k prvotnímu zažehnutí a po nějaké době odpadnou, znovu používá. U dosavadních technologií byly jen na jedno použití,“ vypráví Anna.

Ta je sice rozpačitá z některých Muskových politických výroků z posledních let, ale jeho přínos v oblasti inovací je podle ní ohromující.

Ona sama se s kolegy věnuje i myšlence čištění vesmíru od kosmického smetí. To lze pomocí laseru navést do nižší vrstvy atmosféry, kde následně shoří.

11 fotografií

A jak se satelit LASARsat dostal na oběžnou dráhu? „Představte si velké boxy, do kterých se umístí mnoho malých družic podobných LASARsatu, což je krychle o délce hrany 10 centimetrů. Družice jsou v boxech poskládané tak, aby se prostor co nejlépe využil,“ vypráví Anna. Boxy nakonec putují dovnitř rakety, která vyletí na oběžnou dráhu třeba 500 kilometrů nad Zemí. „Tam se odklopí její část a družice se vypustí,“ vysvětluje možná budoucí astronautka.

LASARsat, který je na oběžné dráze od prosince 2024, pořád sbírá data. Satelit obsahuje třeba dozimetry měřící radiaci či fotodiody, které snímají částice světla. „Ze všech naměřených dat můžeme vyčíst, jak je družice zrovna natočená vůči Zemi, jak rychle rotuje a tak podobně. Jsou tam solární panely, které sbírají sluneční energii zajišťující chod všech přístrojů. Ty jsou potom schopné pomocí palubního počítače a antén vysílat na Zemi data,“ vypráví Anna.

Před odletem LASARsatu do vesmíru však musela skupinka mladých vědců sehnat na jeho putování po oběžné dráze finanční prostředky. Kromě jednoho velkého mecenáše prý posloužily hlavně různé menší firmy včetně těch, které s kosmickým výzkumem žádnou spojitost nemají.

Mladí vědci třeba navázali spolupráci s klášterním pivovarem z obce Podklášteří nedaleko Brna. „Bylo to vtipné. Snem majitele pivovaru bylo totiž poslat vlastní pivo do vesmíru,“ vypráví studentka. „Poslali jsme mu tedy prostřednictví LASARsatu do vesmíru malou kapsli s pivem. Protože je to studentský projekt, udělal výjimku a uvařil limitovanou edici nealkoholického piva,“ popsala s úsměvem Anna.

Svou budoucnost chce studentka spojit s letectvím

U satelitu však nezůstalo. Studenti z LASARtýmu finalizují projekt Antény do škol. Díky tomu se budou moci školy se satelitem spojovat. „Máme prototyp antény, díky níž jsme schopni navázat rádiové spojení s LASARsatem, když zrovna přelétá nad určitým územím. Škol, které se o anténní sady hlásí, jsou už desítky. Učitelé s žáky si anténu složí a pomocí školního počítače a softwaru se budou moci napojit na LASARsat a využívat jeho data přímo ve výuce,“ vypráví studentka.

Jako správná popularizátorka vědy umí věci zjednodušit, což aplikuje i při svých přednáškách. Jednu měla nedávno v muzeu ve Stříbře, ke kterému má blízký vztah. Především je však plzeňskou patriotkou. Proto také místo ubytování na koleji v Praze vsadila na každodenní dojíždění.

Zajímavé je, že nikdo z jejích nejbližších příbuzných není jako ona orientovaný na technický obor. Tatínek Roman Krebs je totiž dlouholetý člen muzikálového souboru Divadla J. K. Tyla v Plzni a maminka je učitelka češtiny a dějepisu. „K technice mě doma nikdo nevedl, ale zároveň mě naši nikdy nenutili, abych zvolila jako oni humanitní směr,“ vypráví Anna, ale zároveň přiznává, že geny se mohly přenést ob generaci, protože oba její dědové měli k technice blízko.

Svůj zájem o technické věci, který se objevil už v dětství, začala naplňovat na 15. základní škole v Plzni, kde zažila radost díky různým pokusům třeba ve fyzice. Když přestoupila na šestileté gymnázium na Mikulášském náměstí v Plzni, fyziku a matematiku také hltala, ale bylo to prý spíš o teorii.

Jednoduché fyzikální pokusy začala tedy podle různých videí z internetu praktikovat doma. Když narazila na kroužek v plzeňské Techmanii, našla tam komunitu, s kterou mohla třeba své noční zážitky ze startů různých raket sdílet, a pokusy už mohla provádět v týmu.

Když pak odcházela na ČVUT, měla jasno: chtěla se zaměřit na leteckou dopravu. „Po skončení školy mohu pracovat třeba v řízení letového provozu nebo se vrhnout na ještě větší specializaci, což jsou letecké systémy, letiště, bezpečnost nebo i management či ekonomika spojená s letectvím,“ uvažuje Anna o své budoucnosti.

A protože její vášeň je letectví, svěřila se i s názorem na stíhací letouny F-35. Část politiků totiž jejich nákup kritizuje, ale Anna má jasno. „Pár týdnů zpátky jsem byla na besedě s Alešem Svobodou a s tím, co tam řekl, souhlasím. Nákup stíhaček F-35 je pro Česko výhodný, protože díky tomu budeme vybavení tím nejmodernějším, co na světě existuje,“ je Anna přesvědčena.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Obří razie v českém fotbale. Asociace prověřuje prvoligové sudí i hráče Šiguta

Kamil Javůrek, Integrity officer FAČR, a šéf českého fotbalu David Trunda na...

Policie v souvislosti s podezřením z korupce v českém fotbale napříč několika úrovněmi soutěží zadržela v úterý dopoledne desítky lidí. Předseda asociace David Trunda následně svolal mimořádné...

Stanice metra Českomoravská po roce otevřela. Zaujmou černé bublinky a tichý eskalátor

Nová podoba stanice Českomoravská při slavnostním otevření (20. 3. 2026).

Českomoravská je po více než roce znovu otevřená. Kompletní rekonstrukce proměnila stanici z roku 1990 k nepoznání. Nové jsou obklady, eskalátory i vestibul. Nápor cestujících se čeká už příští týden...

Demonstrace na Letné: Dorazilo zhruba 250 tisíc lidí, máme fotky z místa

Demonstrace na Letné (21. března 2026)

Letenská pláň se v sobotu zaplnila lidmi. Na demonstraci svolanou spolkem Milion chvilek pro demokracii dorazily podle odhadů statisíce účastníků. Organizátoři očekávali vysokou účast a atmosféra...

KVÍZ: Co víte o krasobruslení?

V logu krasobruslařského šampionátu 2026 v Praze jsou trojúhelníky, symbolizují...

Praha se až do 29. března proměnila v hlavní město krasobruslení. Do metropole dorazily světové špička a k vidění jsou třpytivé kostýmy i nervy drásající skoky.Myslíte si, že o tomhle elegantním...

MS v krasobruslení 2026 v Praze: Do O2 areny míří světová špička, předvedou se i Češi

Americký krasobruslař Ilja Malinin.

Po dlouhých 33 letech se mistrovství světa v krasobruslení opět vrátilo do Česka. A to konkrétně do pražské O2 areny. Šampionát, jenž začal ve středu, nabídne tréninky, krátké programy, volné jízdy a...

Vybijte si stres mečem, boj je součást lidské přirozenosti, říká historický šermíř

Zakladatel brněnských fechterů Zdeněk Brýdl byl sportovním šermířem. Kvůli...

Historický šerm vrací člověka k jeho podstatě, je přesvědčen Zdeněk Brýdl, který se této sportovní disciplíně věnuje. V bezpečných podmínkách přitom nechybí ani kontakt se skutečnými zbraněmi. „Šerm...

28. března 2026  11:22,  aktualizováno  11:22

Společnost Haier oslavuje špičkovou kvalitu v Paříži s novou nabídkou produktů pro chytré domácnosti

28. března 2026  11:13

Critical Path Institute spouští iniciativu „Jedna k milionům" s cílem přetvořit budoucnost personalizované medicíny v globálním měřítku

28. března 2026  11:03

D8 před Prahou uzavřela nehoda kamionu vezoucího náklaďák, prorazil svodidla

Na D8 u Ledčic se převrátil kamion. Dálnice je směrem na Německo uzavřená. (12....

Provoz na dálnici D8 ve směru na Prahu je u hlavního města zastaven kvůli překládání nákladu z havarovaného kamionu. Kamion na tahači převážel nákladní auto a prorazil svodidla, uvedla policie.

28. března 2026  11:02,  aktualizováno  11:02

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Bohumín chystá přestavbu domu na náměstí ve Starém Bohumíně

ilustrační snímek

Bohumín na Karvinsku chystá přestavbu jednoho z domů na náměstí ve Starém Bohumíně. Po renovaci by měl lépe zapadnout do stylu měšťanských domů na náměstí. Se...

28. března 2026  9:30,  aktualizováno  9:30

Zloději zmizeli s 12 tunami čokolád KITKAT

28. března 2026  10:45

Produkční společnost Triton Films ze Slatiňan připravuje film o vyhlazení Ležáků

ilustrační snímek

Produkční společnost Triton Films ze Slatiňan na Chrudimsku připravuje celovečerní film o vyhlazení osady Ležáky za druhé světové války. Bude určený pro...

28. března 2026  8:40,  aktualizováno  8:40

Mysleli to dobře, nezavděčili se. Olomouc obnovila setkávací hodiny, čelí kritice

Na olomouckém náměstí Národních hrdinů si mohou lidé opět dávat sraz „u hodin“...

Záplavu negativních reakcí sklidila v těchto dnech olomoucká radnice na sociálních sítích po oznámení, že obnovila hodiny na náměstí Národních hrdinů. Ty zde v minulosti sloužily jako oblíbený...

28. března 2026  10:02,  aktualizováno  10:02

MS v krasobruslení v Praze 2026: Taneční páry s dvojitou českou účastí uzavřou soutěže šampionátu

Kateřina Mrázková a Daniel Mrázek během rytmického tance na šampionátu v Praze.

Taneční páry dnes večer uzavřou celou soutěžní část pražského mistrovství světa v krasobruslení. Volných jízd se zúčastní i dva české páry - Mrázkovi a Taschlerovi. Pro zlato mají nejlépe nakročeno...

28. března 2026

V moravskoslezských horách by měli řidiči jezdit se zvýšenou opatrností

ilustrační snímek

Na silnicích v horských oblastech v Moravskoslezském kraji vybízejí silničáři řidiče k větší opatrnosti. Vozovky jsou mokré, dohlednost snižují přeháňky. Ve...

28. března 2026  7:51,  aktualizováno  7:51

Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia

Jemná krémová textura, svěží chuť a univerzální využití v každodenní kuchyni. Redakce eMimina otestovala dva čerstvé sýry s jogurtem od české...

Hřensko láká na velikonoční trhy a Divokou soutěsku, Edmundova se otevře později

ilustrační snímek

Hřensko na Děčínsku láká na velikonoční trhy a otevření Divoké soutěsky. Edmundova soutěska zůstane na Velikonoce ještě zavřená, protože je nutné zajistit asi...

28. března 2026  7:50,  aktualizováno  7:50

Na Šumavě mrzlo, u Kvildy dnes ráno naměřili minus 14 stupňů Celsia

ilustrační snímek

U Kvildy na Prachaticku dnes ráno naměřili minus 14 stupňů Celsia. Teplota i na jiných místech na Šumavě klesla pod minus deset stupňů Celsia. ČTK to řekl...

28. března 2026  7:49,  aktualizováno  7:49

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.