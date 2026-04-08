Řidič jel před půlnocí z pondělí na úterý s vozidlem značky Nissan z Plzně směrem na Sulkov.
I když ho dopravní značky informovaly, že je na silnici zákaz vjezdu všech vozidel, nerespektoval to a pokračoval dál v jízdě. U čerpací stanice ale opravují most a on s autem do hlubokého výkopu sjel. Skončil pod úrovní vozovky.
„Dechová zkouška byla negativní. Při nehodě se ale zranila spolujezdkyně, která byla předána do péče záchranářů,“ uvedla policejní mluvčí Michaela Raindlová.
Vůz spadl do hlubokého výkopu, kus zábradlí se zapíchl řidiči do hrudníku
Záchranáři šestadvacetiletou ženu s lehčím poraněním v oblasti zad odvezli do nemocnice.
Podle hasičů pohonné hmoty neunikly a vyproštění auta si šofér zajistil přes pojišťovnu sám.
30. dubna 2021