„Není velkého rozdílu mezi Putinem a Hitlerem.“ V Plzni připomněli transporty židů

Jaroslav Nedvěd
  10:12
Ve Staré synagoze v Plzni si lidé připomněli památku obětí transportů židů z Plzně za druhé světové války. Během tří velkých transportů bylo deportováno 2 613 lidí do ghetta v Terezíně, konce války se dožilo jen 209 z nich. Podle předsedy plzeňské židovské obce je důležité si události spojené s holokaustem stále připomínat i vzhledem k tomu, co se děje v České republice a v zahraničí.
Zemský rabín Karol Sidon se účastnil pietního shromáždění Světla na kolejích k...

Zemský rabín Karol Sidon se účastnil pietního shromáždění Světla na kolejích k 84. výročí plzeňských transportů. (18. ledna 2026) | foto: FOTO: Petr EretMAFRA

Zemský rabín Karol Sidon se účastnil pietního shromáždění Světla na kolejích k...
Archivní snímek transportu plzeňských Židů z roku 1942
Výstava v západočeské metropoli k 80. výročí začátku židovských transportů z...
Výstava v západočeské metropoli k 80. výročí začátku židovských transportů z...
27 fotografií

Památku obětí transportů židů z Plzně za druhé světové války připomnělo v neděli tradiční vzpomínkové shromáždění v plzeňské Staré synagoze. Akce se koná v době výročí tří velkých transportů židů z města. Ty se odehrály ve dnech 18., 22. a 26. ledna 1942. Deportováno při nich bylo 2 613 lidí do ghetta v Terezíně. Z toho jenom 209 plzeňských židů se dožilo konce války.

Lidé do transportů byli v Plzni shromažďováni v sokolovně ve Štruncových sadech, odkud je potom odváděly strážné oddíly německé okupační armády na nákladové nádraží. Vedle Staré synagogy je od roku 2002 pietní místo Zahrada vzpomínek, kde odvlečené oběti připomínají kameny s jejich jmény.

Ústa, ruce a nohy, které zdobí ulice Plzně, vytvořil sochař z Chválenic

Předseda plzeňské židovské obce Jiří Löwy připustil, že ve dnech, kdy se transporty připomínají, se necítí dobře. Mimo jiné proto, že i jeho prarodičů se deportace z Plzně v roce 1942 týkala.

„Přibližně šest milionů lidí za války zmizelo a jedna z největších tragédií je, jakým způsobem byli zabiti a jak se s nimi zacházelo. To bylo něco hrozného. Já osobně se nedokážu smířit s tím, že za tyto činy bylo jenom velice málo lidí potrestáno. Ty hrůzy nedělalo jenom těch dvanáct, kteří byli odsouzeni v Norimberku. Někdo je musel poslouchat a někdo se toho s velkou chutí fyzicky zúčastňoval. A dokonce zrovna ty mocenské státy, které dneska rozpoutávají nepříjemnosti v celém světě, se těchto lidí po válce chopily, schovaly je a používaly je,“ řekl Jiří Löwy.

Zemský rabín Karol Sidon se účastnil pietního shromáždění Světla na kolejích k 84. výročí plzeňských transportů. (18. ledna 2026)
Zemský rabín Karol Sidon se účastnil pietního shromáždění Světla na kolejích k 84. výročí plzeňských transportů. (18. ledna 2026)
Výstava v západočeské metropoli k 80. výročí začátku židovských transportů z Plzně do Terezína (10. 1. 2022)
Výstava v západočeské metropoli k 80. výročí začátku židovských transportů z Plzně do Terezína (10. 1. 2022)
27 fotografií

Je přesvědčený, že události spojené s holokaustem je v dnešní době důležité připomínat i vzhledem k tomu, co se děje v České republice a v zahraničí.

„Vážíme si demokracie a snažíme ji léta držet. Ale v některých případech je demokracie krátká na lidi, kteří se nechtějí slušně chovat. Nezbývá než dělat akce, aby popírači holokaustu viděli, že většina národa neříká, že se nic takového nestalo. Chceme také udělat maximum proto, aby se to neopakovalo. Říká se, že se poučíme z chyb, které se udělaly dříve, ale co konkrétně v rámci toho udělat, je na našich politických představitelích,“ prohlásil.

Aby se na Věrku nezapomnělo, přeje si autorka knihy o židovské dívce

Domnívá se, že v zemi získávají prostor lidé, kteří se hlásí ke krajní pravici a mohou něco podobného jako popírání holokaustu beztrestně nastiňovat.

Připomíná vývoj v Evropě v souvislosti s nástupem fašismu a nacismu zhruba od roku 1933. „Dneska by asi to, co se povedlo Hitlerovi, podobným způsobem nešlo. Ale jsou tady jiní. Já osobně jsem zděšený z toho, co se děje v USA. Mám tam zbytek příbuzných, kteří přežili holokaust, a ti jsou z toho také nesví. Polovina z nich jsou republikáni, ale ne republikáni pro Donalda Trumpa. Není velkého rozdílu mezi Putinem, Hitlerem nebo jakýmkoliv autoritářem,“ uvedl.

Akce k připomenutí plzeňských transportů židů se zúčastnil Radovan Kodera, který má zásluhu na vzniku Zahrady vzpomínek a těžkou historii židovské komunity mapoval.

„Plzeňské velké transporty židů do Terezína byly v Česku jedny z prvních. A lidé z Plzně byli z Terezína mezi prvními, kteří byli odváženi na východ především do koncentračních táborů. Likvidace plzeňských židů byla tedy při tom veliká,“ připomněl Kodera.

I on je přesvědčený, že je v dnešní době nutné holokaust stále připomínat. „Souvisí to i s tím, co se děje například na Ukrajině nebo v Íránu nebo s tím, že se ve světě rozjela vlna antisemitismu,“ konstatoval.

Radovan Kodera si vybavuje dobu vzniku Zahrady vzpomínek u Staré synagogy k 60. výročí velkých plzeňských transportů v roce 2002.

„Uspořádali jsme akci Napiš jedno jméno, kdy lidé psali jména plzeňských obětí holokaustu na kameny. Nápisy se od té doby několikrát obnovovaly. Do toho se tak zapojily i další generace. Na začátku jména psali především studenti. A na jednu obnovu v posledních letech přišla se svojí dcerou jedna z bývalých studentek, která se podílela na vzniku památníku. Její dcera také obnovovala nápis na kameni,“ sdělil Radovan Kodera.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

KVÍZ: Jak dobrý máte přehled o hudbě 80. let?

Fredie Mercury opanoval koncert Live Aid.

Máte rádi osmdesátky? Byly načančané, trochu kýčovité, ale vlastně krásně pohodové. Otestujte si, jak je máte v malíku. Následujicí otázky prověří hlavně vaše znalosti hudební scény té doby - a to...

Prahu čekají o víkendu výluky. Nepojede metro ani tramvaje pod Vyšehradem

Stanice metra B Českomoravská (21. listopadu 2024)

Otevření zmodernizované stanice metra Českomoravská se blíží. Aby dopravní podnik stihl slibovaný termín, musí na lince B opět omezit provoz. A to hned dvakrát. Od neděle nepojedou ani tramvaje od...

Pozor, bude to zase klouzat! Ledovka a mlhy potrápí Česko také o víkendu

Česko pokryla silná ledovka. Záběr z Prahy. Problémy mají chodci, komplikuje se...

Zimní počasí bude v Česku pokračovat i během nadcházejícího víkendu. Po středě, kdy ranní teploty klesaly většinou mezi +2 a −3 stupně Celsia a na mnoha místech se tvořila ledovka,...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Česká klasika se vrací do hry. U Rozvařilů znovu otevřeli v Bílé labuti

Jídelna U Rozvařilů

Cinkající příbory dávají znát, že je čas oběda. Jsme v 5. patře obchodního domu Bílá labuť. Jídelna U Rozvařilů před měsícem začala svoji novou éru a my vyrazili otestovat, zda má stále kouzlo...

Biatlon v Oberhofu 2026: Čeští biatlonisté uzavřeli povedenou zastávku sezónním maximem

Vítězslav Hornig běží stíhací závod v Le Grand Bornand.

Světový pohár v biatlonu se po vánočních svátcích a Novém roce vrací. A to do německého Oberhofu. Dnešek opět patří biatlonu, podívejte se v kolik vyjedou čeští biatlonisté.

Anonym hrozil výbuchem školám na Českokrumlovsku, vyjela do nich i zásahovka

Anonym v Kaplici vyhrožuje základním školám výbuchem, zasahuje policie (20....

Do obou základních škol v Kaplici na Českokrumlovsku vyjeli dnes ráno policisté, včetně zásahové jednotky. Školám prostřednictvím elektronické pošty pohrozil anonym výbuchem. Děti jsou v bezpečí...

20. ledna 2026  8:52,  aktualizováno  11:40

Vědci z Mendelovy univerzity zkoumají letokruhy staletých pistácií v Izraeli

ilustrační snímek

Letokruhy staletých pistácií v Negevské poušti v Izraeli zkoumají odborníci z Mendelovy univerzity v Brně. Navázali spolupráci s kolegy z Tel Avivu a Haify,...

20. ledna 2026  9:52,  aktualizováno  9:52

Pád muže do kolejiště zastavil část metra, zůstal zaklíněný pod vozem

Provoz části linky metra C omezil střet soupravy s mužem. (20. ledna 2026)

V úseku linky C mezi Nádražím Holešovice a Pražského povstání nejezdilo přes hodinu směrem na Háje metro. Důvodem byl střet soupravy s mužem ve stanici Hlavní nádraží. Záchranáři ho ve vážném stavu...

20. ledna 2026  10:42,  aktualizováno  11:30

Co kouří Markovič? Bylinné náhražky ne! Herec Petr Lněnička pro svou roli detektiva riskuje své zdraví

Herec Petr Lněnička jako kriminalista Jiří Markovič. Chybět nemůže ani jeho...

Po dvouleté pauze se Petr Lněnička znovu ponořil do role jednoho z nejznámějších tuzemských kriminalistů Jiřího Markoviče. Jak ale herec popsal pro několik médií, návrat to nebyl jen herecký, ale i...

20. ledna 2026  11:28

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Slavia už zítra hostí Barcelonu. S některými vstupenkami se na stadion nedostanete

Jakub Splavec

Už ve středu do Prahy přijede slavná Barcelona. V 7. kole Ligy mistrů změří síly s pražskou Slavií. Hvězdami nabitý tým ze Španělska chce na vlastní oči vidět každý fanoušek fotbalu. Lístky se na...

20. ledna 2026  11:20

Chrudim zadá přípravu nové budovy školky v místní části Medlešice

ilustrační snímek

Chrudim připravuje stavbu nové budovy mateřské školy v místní části Medlešice za zhruba 50 milionů korun. V současnosti školka sídlí v medlešickém zámku, v...

20. ledna 2026  9:42,  aktualizováno  9:42

Masopustní obchůzky na Hlinecku začínou na konci ledna

ilustrační snímek

V Hlinsku na Chrudimsku a okolních obcích budou na přelomu ledna a února tradiční masopustní obchůzky, které jsou od roku 2010 zapsané na seznamu světového...

20. ledna 2026  9:28,  aktualizováno  9:28

Méně sněhu, více pohodlí: zimní dovolená Čechů se mění

20. ledna 2026

Ženu v Chřibské možná zasáhla policejní kulka při přestřelce s útočníkem

Pohled na radnici v Chřibské na Děčínsku, kde došlo ke střelbě. (19. ledna 2026)

Ženu, která utrpěla zranění při pondělní střelbě v budově městského úřadu v Chřibské na Děčínsku, možná trefila kulka z policejní pistole. Zasažena byla při přestřelce s útočníkem. Při události bylo...

20. ledna 2026  9:02,  aktualizováno  10:53

Univerzita Palackého otevře v sobotu své brány, lákat bude nové studenty

ilustrační snímek

Dozvědět se důležité informace o studijních programech či přijímacím řízení, nahlédnout do odborných učeben a laboratoří osmi fakult, ale i setkat se s...

20. ledna 2026  9:06,  aktualizováno  9:06

Před ozdravnou kúrou, a po ní. Odborníci zhodnotí přínos lázeňské péče

Kolonáda Maxima Gorkého v Mariánských Lázních

Jaký konkrétní přínos má komplexní lázeňská péče na zdravotní stav a kvalitu života pacientů? Odpověď má dát klinická studie, na které pracuje karlovarský Institut lázeňství a balneologie ve...

20. ledna 2026  10:32,  aktualizováno  10:32

Ubytovací platformy jako nepřítel. Chataře trápí nízký zájem o pobyty v Jeseníkách

Údaj zachytila stanice Švýcárna, která se nachází v pohoří Jeseníky v nadmořské...

Sváteční období na konci loňského roku i začátek toho nového si vlekaři a chataři v Jeseníkách pochvalují. Ačkoliv areály ještě zasněžovaly sjezdovky a jezdilo se pouze omezeně, mnozí mluví o...

20. ledna 2026  10:22,  aktualizováno  10:22

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.