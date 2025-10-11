Město Plzeň, které z objektu na adrese Klatovská 19 buduje nové muzeum osvobození, avizovalo, že samotné přemístění Shermanu přes střechu třípodlažní budovy a usazení ve vnitrobloku potrvá zhruba hodinu.
Nakonec byla ale nevšední podívaná mnohem rychlejší. Obrněnec se začal zvedat z podvozku v 11:33 a zmizel v útrobách vnitrobloku v 11:42. Tedy necelých deset minut. Dalších zhruba pět minut trvalo jeho snesení a usazení na předem jasně dané a nově vybetonované místo hned téměř naproti hlavnímu vjezdu.
Neobvyklou atrakci, která se už nebude nikdy opakovat, sledovaly a natáčely stovky Plzeňanů, kteří stáli podél zábran. Nikdo přímo před budoucím muzeem, kde stál modrý jeřáb a před ním na podvalníku tank, nesměl být.
Jakmile se popruhy pod tíhou obrněnce natáhly, bylo slyšet jejich slabé napnutí. Pak se téměř třicetitunový kolos začal pomalu zvedat nahoru. V nejvyšším bodě, zhruba ve třicetimetrové výšce, se na chvíli mírně rozhoupal, hlaveň ale stále mířila stejným směrem na Bory, pak ho jeřábník stejně rychle snesl dolů. Za dobře zvládnutou práci si od přihlížejícího davu vysloužil potlesk.
Unikátní operace se zhostil jeden z nejvyšších jeřábů, které v České republice jsou. „Jeřáb AC 500 má nosnost 500 tun a na tuto zakázku má speciální výzbroj, což je 180tunové protizávaží a prodloužené rameno z příhrad o délce 54 metrů, kdy celková délka ramene je zhruba 80 metrů,“ vysvětlil před samotnou akcí Petr Březina, vedoucí střediska Těžká přeprava a jeřáby společnosti APB – Plzeň. Příslušenství k němu přivezlo šest nákladních souprav.
Tank byl zavěšený na čtyřech popruzích, které byly provlečené přes háky na tanku. Strach, že by se oka utrhla a tank spadl z výšky dolů, Pavel Rogl z Klubu vojenské historie 16. obrněné divize, který Sherman renovoval, rozhodně neměl.
„Jejich pevnost jsme zkoušeli několikrát. Háky vyrobili ve válečném období, takže materiál má úplně jiné vlastnosti než dnes. Všechny ty věci byly už tenkrát hodně předimenzované. Za druhé, válečná ocel je daleko kvalitnější. Navíc závěsy byly ve válečném období vyrobené tak, aby uvezly tank kompletně nazbrojený a natankovaný. Byl tedy daleko těžší, než je dnes,“ nebál se Rogl.
Tank M4 Sherman převzal se svými kolegy z klubu vojenské historie do renovace loni v dubnu a do původního stavu ho společnými silami a nadšením v dílnách nedaleko Prahy dávali rok. Vypadá přesně tak, jak sloužil v roce 1945.
„Přebírali jsme ho v horším stavu, dvanáct let stál venku v zoologické zahradě v Plzni. Sloužil ještě po válce, takže měl plno namontovaných věcí, které tam nepatřily. Ty jsme sundali a naopak doplnili válečnými věcmi. Ty jsme sháněli v Americe, Belgii nebo v Holandsku. Samozřejmě jsme se soustředili hlavně na originální díly. Tank byl doplněn všemi součástmi, má světla, hledáčky, periskopy, nářadí a další vybavení. Samozřejmě jsme ho očistili od rzi a nečistot,“ popsal náročnou renovaci Rogl.
Sherman bude hlavní hvězdou nově budovaného muzea osvobození. Pro upřesnění, stojí ve vnitrobloku, v budoucí nové přístavbě u muzea. Přístavba je zatím bez střechy, s jejím doděláním se čekalo právě až na chvíli, kdy Sherman ´přiletí´.
Plzeňský Sherman pochází z americké základny v německém Vilsecku, pro Plzeň ho zajistil vnuk legendárního generála Pattona George Patton Waters. Obrněnec patří Vojenskému historickému ústavu Praha a Plzeň ho má ve výpůjčce.
Dům na adrese Klatovská 19, kde Sherman v sobotu navěky přistál, je z konce 19. století a má velice zajímavou historii. Světoznámý architekt Adolf Loos v něm navrhl byt pro továrníka Huga Semlera, jehož rodina musela utéct před nacisty.
Za války tam sídlilo plzeňské velitelství wehrmachtu. Právě tam 6. května 1945 při osvobození města podepsali Němci s Američany kapitulaci. Krátce poté se v domě zastřelil velitel německé posádky v Plzni Georg von Majewski.
Dům pak sloužil desetiletí vojenské správě. Armáda objekt předala městu až v roce 2005. Proměňovat se na zážitkové muzeum začalo na konci loňského roku, veřejnosti se má otevřít na jaře 2027. Expozice přijde město na zhruba 50 milionů korun. Přestěhuje se do něj i část Pattonova muzea.
Rekonstrukce se vůbec poprvé dočkaly i cenné Loosovy interiéry, které se nacházejí v druhém patře objektu. Je o hudební salon, obývací pokoj a jídelnu z období první republiky. Po otevření muzea budou veřejnosti též přístupné.