Městu došla trpělivost s vandaly a nepořádkem, nádoby na textil zmizí z ulic

Autor: ČTK, iDNES.cz
  13:42aktualizováno  13:42
Plzeň přesune od března sběr textilu do svých sběrných dvorů a do vybraných míst v okrajových částech města. Reaguje tak na nepořádek v okolí sběrných nádob, vandalismus a nejasný osud odevzdaného materiálu. Na území města zůstanou jen nádoby na odpadový textil, které mají soukromníci na svých pozemcích.
„Dlouhodobě čelíme desítkám stížností obyvatel na nepořádek v okolí kontejnerů na textil. Ty jsou společně s nádobami na elektroodpad nejčastějším terčem poškozování a vykrádání. Zajišťování neustálého úklidu v okolí nádob nás stojí značné úsilí a hodně peněz,“ řekla vedoucí odboru životního prostředí na plzeňském magistrátu Dagmar Svobodová Kaiferová.

Podle aktuálních dat města se do charit a second handů dostane jen asi pět procent odevzdaného textilu, velká část končí ve skladovacích halách a objektech soukromých firem nebo se využívá jako alternativní palivo v cementárnách.

Za nepořádek kolem popelnic bude v Plzni postih, město má novou vyhlášku

Podle ministerstva životního prostředí končí také na skládkách a ve spalovnách, tzv. textilní trhanina se používá jako izolace staveb, výplně autosedaček a tlumicí prvky ve vozidlech. V ČR dále vznikají projekty na výrobu stavebních desek z odpadního textilu.

Plzeň podle Svobodové Kaiferové odmítá podporovat proces, který není smysluplnou recyklací, a proto se rozhodla zasáhnout do současné situace na trhu se sběrným textilem.

„Nechceme hradit náklady na úklid za situace, kdy není zajištěno transparentní a ekologicky přínosné využití materiálu. Doufáme, že stát brzy podpoří nastartování funkčního zpracovatelského řetězce textilu a že se za vhodných podmínek bude možné k rozšíření počtu nádob vrátit,“ uvedla.

Plzeňané budou moci odpadní textil odevzdat ve sběrných dvorech v ulicích Jateční, Na Bořích a Edvarda Beneše. Městská firma Čistá Plzeň má ještě dvůr v Úněšovské ulici ve čtvrti Košutka, který je 11 měsíců uzavřený kvůli modernizaci zahájené minulý týden.

Souběžně město buduje nový sběrný dvůr, který zprovozní také na jaře 2027. Nádoby na textil provozované městem zůstanou v okrajových částech - Radobyčice, Červený Hrádek, Křimice, Radčice, Malesice, Lhota, Valcha a Litice.

Kontejnery se přesunou z podzemí do domů, hromadil se u nich nepořádek

„Město žádá občany o pochopení a trpělivost a zároveň upozorňuje, aby po odstranění nádob neodkládali textil na původní místa, čímž by docházelo k vytváření černých skládek,“ uvedla Krausová.

Město je podle ní připraveno vrátit se k rozšíření sítě kontejnerů ve chvíli, kdy stát podpoří funkční zpracovatelský řetězec textilu.

Na území Plzně teď provozují kontejnery na nepotřebný textil organizace TextilEco a Dimatex, v menším rozsahu pak KlokTex a Červený kříž. Tyto společnosti využívají městské i privátní plochy.

