Nepoučitelný dealer. Z vězení ho pustili na podmínku, doma měl kilo kokainu

Valentýna Bílá
  15:32aktualizováno  15:32
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Jednapadesátiletý muž měl doma více než kilo velmi kvalitního kokainu a také finanční hotovost ve výši 2,2 milionu korun. Za distribuci drog už jednou seděl. | foto: Policie ČR

Ve vazbě znovu skončil nepoučitelný dealer drog z Plzně. Při nedávné domovní prohlídce u něj kriminalisté našli kilogram kokainu a také více než dva miliony korun. V souvislosti s obchodováním s drogami byl už jednou zadržen a soud ho poslal do vězení na devět let.

Jednapadesátiletého muže kriminalisté z TOXI týmu zadrželi v polovině července v rámci protidrogové akce s názvem Plod. Následně ho obvinili z neoprávněné výroby a jiného nakládání s omamnými nebo psychotropními látkami, s rostlinami nebo houbami je obsahujícími nebo s jedy.

Drogy si opatřoval nejen pro vlastní potřebu, ale i za účelem distribuce dalším lidem.

Jednapadesátiletý muž měl doma více než kilo velmi kvalitního kokainu a také finanční hotovost ve výši 2,2 milionu korun. Za distribuci drog už jednou seděl.

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Pro kriminalisty nebyl Plzeňan neznámým člověkem. Už v roce 2016 v rámci protidrogové akce Avarus rozkryli síť dealerů kokainu a pěstitelů konopí. Tehdy zajistili 2,5 kilogramu vysoce kvalitního kokainu dovezeného kurýrem ze zahraničí. Z této trestné činnosti byl obviněn právě tento muž.

Za to ho Krajský soud v Plzni a následně i potvrzující rozsudek Vrchního soudu v Praze uznal vinným a dostal nepodmíněný trest v délce devíti let. Na konci roku 2023 ho podmíněně propustili.

Latinu ale dlouho nesekal, trest se tak minul účinkem. Kriminalisté zjistili, že nejméně od začátku roku 2025 do současné doby v Plzeňském kraji a zejména v Plzni distribuoval kokain dál.

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„Jeho jednání bylo s ohledem na předchozí trestnou činnost vysoce sofistikované a nadstandardně opatrné, ale i tak marné. Kriminalisté ho v červenci znovu zadrželi. Následně provedli domovní prohlídky a prohlídky jiných prostor, při kterých nalezli a zajistili více než tisíc gramů velmi kvalitního kokainu a také finanční hotovost ve výši 2,2 milionu korun,“ vypočetla policejní mluvčí Dagmar Mifková.

Na soud si nepolepšitelný dealer počká ve věznici. Okresní soud Plzeň-město akceptoval návrh státního zástupce na jeho vzetí do vazby.

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