Trať v jedné z nejzatíženějších křižovatek ve městě byla v havarijním stavu. Podle vedení města Plzně už nebylo možné čekat na velkou rekonstrukci křižovatky plánovanou aktuálně na rok 2027, při které budou dobudované i přechody pro chodce.

Stavební firma začala staré koleje trhat v sobotu 27. června, v pátek 1. srpna po nové trati projela první testovací tramvaj. „Firma stavbu provedla v šibeničním termínu a to o prázdninách, kdy je slabší provoz aut a výluka MHD se nedotkla tolika cestujících. Kdo stavbu spolu se mnou sledoval, určitě potvrdí, že tady se pracovalo od nevidím do nevidím i o víkendech. Díky tomu tady dopravní omezení trvalo kratší dobu a tolik nebolelo,“ prohlásil náměstek plzeňského primátora pro dopravu Aleš Tolar.

Při výluce nechalo město ještě odstranit provizorní výhybku v navazujícím úseku U Zvonu a také tam předláždit dvě ulice, kde se propadala žulová dlažba. Vše stálo 25 milionů korun.

Opravy hlavních tahů ve městě nekončí

Pro lidi jezdící v Plzni trolejbusy linky 13 tak v pondělí skončily hned dvě ze tří objížděk na trase. Kromě křižovatky U Jána stavbaři v závěru minulého týdne dokončili i rekonstrukci doubravecké ulice Na Dlouhých u tamní 22. Základní školy. Trolejbusy i auta sem vjela poprvé také v pondělí ráno.

Od března byla silnice zavřená kvůli úpravám vodovodu a kanalizace. Silnice je teď dost široká pro průjezdy trolejbusů, jsou upravená parkovací stání a čtyři jsou vyblokovaná v režimu K+R pro bezpečné vystupování a nastupování dětí do aut před školou. Ulice dostane ještě nové osvětlení a v zeleném pásu porostou místo invazivních akátů jilmy.

Cestující linkou 13 tak musejí ještě stále počítat s objížďkou na druhém konci města, kde pokračuje oprava Štefánikovy ulice. V srpnu dál pokračuje přestavba velkého kruhového objezdu na Borských polích. Tam je novinkou obousměrný přesun aut na dosud uzavřenou kratší část kruhové křižovatky.

V Bolevci pokračuje rekonstrukce hlavního tahu z Plzně na Třemošnou, tentokrát dělníci pracují v pásu od železniční zastávky Bolevec směrem do centra Plzně ke křižovatce se Studentskou ulicí. V širším centru Plzně v pátek začala zásadní oprava Husova náměstí. Vozovky dostanou nový povrch, do křižovatky s Kotkovou ulicí se po mnoha letech vrátí semafory kvůli větší bezpečnosti dětí chodících do zdejší školy i řidičů.