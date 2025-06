Za vraždu zvlášť surovým nebo trýznivým způsobem, pokus o vraždu a znásilnění navrhuje státní zástupce úhrnný trest v délce 25 let ve věznici se zvýšenou ostrahou.

Oznámení o násilném trestném činu přijali policisté v neděli 20. října večer. Podle obžaloby začal bývalý primář běsnit už ve čtvrtek 17. října. Nejprve podle spisu v plzeňském bytě usmrtil osmadvacetiletou ženu, také lékařku.

„Po krátké slovní rozepři napadl první poškozenou připraveným lanem tak, že ji škrtil do bezvědomí, následně jí svázal zápěstí a kotníky a po krátkém časovém úseku, kdy byla poškozená již při vědomí, jí zasadil nejméně pět ran sekerou do oblasti obličeje, čímž ji usmrtil,“ stojí v obžalobě.

Podle žalobce měl lékař s ženou poměr. Když zprávu o jejich vztahu poslala milenka lékařově manželce a ta na milenecký vztah zareagovala tak, že muže vyhodila z domu, rozhodl se jí za to pomstít.

V neděli ráno pak odjel do Třemošné u Plzně ke kamarádce své manželky, kterou chtěl také zabít. „Poškozené omotal lano kolem krku a takto ji škrtil až do ztráty vědomí. Následně jí svázal zápěstí a kotníky a přenesl ji do postele. Poškozenou donutil k pohlavnímu styku provedenému způsobem srovnatelným se souloží, kdy jí říkal, že ji chce zabít,“ pokračuje obžaloba.

Svázaná žena ho začala prosit, aby ji nechal, že chce vidět ještě svoje děti. Nakonec ji svázanou nechal ležet na posteli a odpoledne odjel pryč. Vrátil se do bytu zavražděné ženy.

Svázané ženě se nakonec podařilo vysvobodit se a přivolat si pomoc. Zásahová jednotka pak dopadla lékaře v plzeňském bytě. Těsně předtím se pokusil spáchat sebevraždu, řízl se do levého předloktí.

Muži hrozí od 15 do 20 let vězení nebo výjimečný trest, který právě navrhuje státní zástupce.