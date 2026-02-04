Nezletilou dceru bývalé družky na ubytovně osahával, pak i znásilnil, viní muže

„Já se o ně (poškozenou a její sestry - pozn. red.) staral od jejich dvou a půl roku. Každý den jsem jim něco kupoval, nebral bych je jako sexuální objekt. Navíc holky nechodily jedna bez druhé,“ tvrdí obžalovaný J. K..
Kvůli ochraně dětských obětí trestných činů, aby nebyla možná jejich identifikace, není možné zveřejnit detaily ani o obžalovaném.
Státní zástupce v obžalobě uvedl, že v období od května do srpna 2024 souzený pro své sexuální uspokojení opakovaně osahával přes oblečení i pod ním na prsou a přirození tehdy čtrnáctiletou dívku.
„Ona mu opakovaně říkala, že to nechce, odstrkávala ho,“ popsal státní zástupce Martin Rykl. Protože s matkou dívky muž žil přibližně deset let, věk děvčete dobře znal.
Osahávání kvalifikované jako sexuální útok bylo podle obžaloby začátkem. V polovině srpna 2024 muž dívku svlékl a přes její důrazné protesty znásilnil. „Nezletilá ho prosila, ať toho nechá, říkala, že ji to bolí,“ napsal v obžalobě státní zástupce.
I když je muž stíhaný na svobodě, státní zástupce mu v obžalobě navrhl sedm let vězení. Dívka za prožité psychické příkoří požaduje 350 tisíc korun.
Udělal jsem jim večeři a šly spát, tvrdí obžalovaný
Souzený líčil, že bývalá družka se s ním rozešla v květnu 2024 po desetiletém vztahu. „Našla si druhého frajera,“ řekl u soudu. Popisoval, jak se nejprve odstěhoval ke kamarádovi jen o patro níž ve stejné ubytovně, pak odešel mimo Plzeň.
V mimoplzeňské ubytovně podle něj dívky spaly jen jednou, a to v polovině srpna 2024. Muž tvrdí, že když je chtěl v domluvený čas předat matce v Plzni, žena prý nereagovala na volání. Proto dívky odjely s ním. Udělal jim večeři a pak šly spát, zabraly postel i pohovku.
V deset večer přijeli za ním na ubytovnu policisté, prý jeho bývalá družka oznámila, že jí děti nevrátil. Tvrdí, že se s hlídkou domluvili, že děvčata své expartnerce předá druhý den ráno, protože nejmenší z děvčat už spalo.
„Po nějaké době mi volala matka dívky, křičela na mě do telefonu. Položil jsem hovor. Pak volala mé šéfové do práce. Volal jsem matce zpátky. Křičela na mě, že jsem jí zneužil dceru, že mám chodit kanálama. Od té doby jsem s dívkou nebyl v kontaktu,“ tvrdí obžalovaný.
Kvůli ochraně oběti soudci přehrávali v soudní síni asi hodinový videozáznam z jejího výslechu na policii s vyloučením veřejnosti.
Muž tvrdí, že dívka byla problémová. Podle něj kradla ve škole i v ubytovně.
Soud pokračuje výslechy znalců a svědků.