Plzeň umožní třídit kovové obaly i do kontejnerů na sklo

Lidé v Plzni mohou nově vyhazovat kovové obaly také do kontejnerů na sklo. Takzvaný multikomoditní sběr má zjednodušit třídění odpadu a zároveň zvýšit podíl recyklace. Plzeňané mohou do zelených kontejnerů na sklo vhazovat například plechovky od nápojů, konzervy od jídla a zvířecích pokrmů či kovová víčka, řekl dnes ČTK primátor Roman Zarzycký (ANO).
"Plzeň je první v republice a jako jediné české město dokáže občanům nabídnout odkládání kovových obalů do nádob určených primárně pro sklo. Multikomoditní sběr je moderní a osvědčený způsob, jak zlepšit celý systém odpadového hospodářství. Chceme, aby bylo třídění pro Plzeňany co nejpohodlnější a zároveň efektivní," uvedl.
Podle prvního náměstka primátora Pavla Bosáka (Piráti) je využití kontejnerů na sklo pro sběr kovů výhodné z ekonomických i provozních důvodů. "V těchto nádobách je volná kapacita a nebývají přeplněné. Navíc ceny kovů a skla jsou podobné," uvedl. Doplnil, že plechovky jsou lehké, dá se jimi doložit vůz a nevznikají další vícenáklady za dopravu. Zpracovatelé skla podle něj umí z multikomoditního sběru kovy oddělit. "Na tyto případy jsou technicky připraveni, již roky takto separují různá víčka a podobně," dodal.
Město žádá, aby lidé dávali do kontejnerů jen prázdné obaly bez zbytků potravin a kovové obaly sešlapali nebo stlačili. Větší kovové předměty, například hrnce, pánve nebo věšáky na prádlo, do kontejnerů nepatří, lidé je mohou zdarma odložit ve sběrných dvorech, uvedla vedoucí odboru životního prostředí magistrátu Dagmar Kaiferová Svobodová.
V Plzni je 843 kontejnerů na sklo, z toho je 701 o objemu 1100 litrů a 142 o objemu 240 litrů. Část menších kontejnerů město postupně nahradí většími. Sběr kovů do speciálních šedých "zvonů", kterých je po městě 38, Plzeň zachová minimálně do podzimu a budou fungovat souběžně s novým řešením. Městská odpadová firma Čistá Plzeň provozuje centrum pro nakládání s odpady v areálu kompostárny, kde je i střepiště, takže město kontroluje využití skla a předává ho přímo zpracovatelům.