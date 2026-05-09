Plzeň upraví sady Pětatřicátníků, přibydou stromy, záhony i modernější kiosky

V centru Plzně začne 11. května kompletní revitalizace jižní části sadů Pětatřicátníků. Díky úpravám téměř za 25 milionů korun se má prostranství změnit v přívětivější místo. Přibydou stromy, záhony, zmodernizují se kiosky i zastávka MHD. Hotovo má být do srpna, řekl ČTK primátor Roman Zarzycký (ANO). Stavba dočasně omezí parkování i pohyb chodců.
Revitalizace se týká prostoru vymezeného ulicemi sady Pětatřicátníků, Palackého a Palackého náměstím. "Sady Pětatřicátníků na svou proměnu čekaly dlouho. Věřím, že díky regulaci vizuálního smogu, novému modernímu mobiliáři i většímu množství zeleně se Plzeňané v tomto prostoru už brzy budou cítit lépe," poznamenal primátor.
Úpravy mají oživit rušné místo, které leží asi 250 metrů od centrálního náměstí na konci Klatovské třídy. Původní kiosky nahradí moderní stánky - trafika a občerstvení. Nový přístřešek bude mít i zastávka MHD. "Všechny tyto objekty budou mít zelené střechy. Konstrukcí u stánku s občerstvením a střechou u zastávky bude prorůstat strom, obměnou projde i mobiliář včetně hodin a parkovací místa pro invalidy se přesunou blíže k zastávce. Vysazeno tam bude deset nových platanů, vzniknou bohaté trvalkové a keřové záhony s automatickou závlahou," popsal část úprav náměstek primátora pro dopravu a životní prostředí Aleš Tolar (STAN).
Povrchy pokryje žulová dlažba položená tak, aby dešťová voda neodtékala do kanalizace, ale vsakovala se přímo ke kořenům rostlin. Proměnou projde i pamětní deska připomínající, že v místě kdysi stála kasárna 35. pěšího pluku. Deska bude zapuštěna do úrovně dlažby.
Stavební práce se nedotknou tranzitní automobilové dopravy v sadech Pětatřicátníků, do konce srpna ale bude omezeno podélné parkování v Palackého náměstí a sníží se počet parkovacích míst na pozemním parkovišti. Práce uzavřou také chodník v úseku od ulice Palackého náměstí k ulici sady Pětatřicátníků a částečně i pravý chodník od ulice Palackého až ke vjezdu na parkoviště.