Plzeň uspořádá Den pro les, dobrovolníci zasadí stromy u Boleveckého rybníka

Správci plzeňských městských lesů uspořádají v sobotu 11. dubna tradiční Den pro les. Akce, při které dobrovolníci sázejí stromky, se koná vždy na jaře a na podzim. Letos bude k výsadbě v městském lese u Ostende poblíž Boleveckého rybníka připraveno 4000 sazenic. Na akci pro omezený počet lidí se už zájemci mohou hlásit, řekl ČTK náměstek primátora pro dopravu a životní prostředí Aleš Tolar (STAN). Den pro les město pořádá několik let, účastní se ho kolem 200 lidí.
"Tentokrát budeme sázet v oblíbené rekreační lokalitě kousek od Velkého boleveckého rybníka v místech, kde díky převážně písčitému podloží převažují borovicové lesy. Na Ostende proto budeme společně sázet borovici lesní spolu s modřínem opadavým, aby zde vzniknul druhově pestřejší les," uvedl Tolar. Naposledy dobrovolníci vysadili loni v říjnu v Zábělé na severovýchodním okraji města kolem 4000 borovic lesních.
Den pro les je podle Tolara akce vhodná hlavně pro rodiny s dětmi, jimž pomáhá upevnit vztah k lesu a přírodě. Pro děti je připravený program zaměřený na lesní pedagogiku, poznávání zvířat všemi smysly a jarní tvůrčí dílna. Dospělí si mohou poslechnout odborný výklad lesníků. "Lidé se dozvědí, jak se o městské lesy staráme, proč se v některých částech kácí a jinde ne, nebo proč v lese záměrně necháváme ležet tlející dřevo," doplnil Tolar.
Na sázení je nutné se registrovat do 10. dubna na e-mailu sazimeles@plzen.eu a uvést počet dospělých a dětí i čas výsadby. "V jedné skupině může být maximálně 15 dospělých plus děti. Vhodné nářadí i sazenice budou připraveny. Pro účastníky bude k dispozici také k občerstvení čaj, káva, buřty i pečivo a budou moci společně posedět u ohně," řekla Martina Kováříková z Oddělení pro práci s veřejností a lesní pedagogiku Správy veřejného statku města Plzně, která spolu se správci městských lesů akci organizuje. Podle městského lesníka Ladislava Járy šikovní dospělí vysadí za 45 minut přibližně 40 stromků.
Plzeňské městské lesy mají rozlohu 4092 hektarů a jsou pátým největším městským lesním majetkem v České republice. Rostou v nich nejčastěji borovice a duby.