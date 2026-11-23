Plzeň dnes v noci poprvé v nastávající zimě otevře nouzové centrum pro lidi bez domova. V hale v Cukrovarské ulici nabídne možnost přenocování až 75 lidem bez přístřeší. Centrum se otevírá vždy, když předpověď počasí počítá s tím, že venkovní teploty klesnou tři dny po sobě pod minus tři stupně Celsia. Informoval o tom magistrátní odbor dostupného bydlení a sociálního začleňování. Loni se noclehárna poprvé na několik dní otevřela 20. listopadu.
Centrum bude zatím v provozu do čtvrtka 26. listopadu do rána. Zájemci mohou přicházet každý večer od 20:30 do 22:00, prostory musí opustit nejpozději další ráno do 8:00. Přijít mohou také se psy, kteří ale musí mít náhubek a být na vodítku. Délka provozu se může změnit podle dalšího vývoje počasí. V centru platí zákaz kouření, donášení a konzumace alkoholu a drog. Zakázané je také vnášení nebezpečných předmětů, například zbraní. Klienti musí dodržovat pokyny pracovníků, pořádek, noční klid a respektovat ostatní návštěvníky i personál. Po sobě si musí uklízet a pracovníkům hlásit případné změny zdravotního stavu. Porušení pravidel vede k okamžitému zákazu využívání služeb centra, vyplývá z provozního řádu zveřejněného magistrátním odborem.
Nouzové centrum v bývalé autobusové myčce v areálu DEPO2015 provozuje Středisko křesťanské pomoci. Lidé v něm mají k dispozici nocleh, teplé zázemí, stravu, sprchy a toalety. Základní zdravotní péči zajišťuje tým Českého červeného kříže, na pořádek dohlíží městská policie.
Město na provoz centra připravilo 1,4 milionu korun. Minulou zimu bylo otevřené rekordních 45 dní a poskytlo několik tisíc přenocování. Denně ho využívalo průměrně 70 lidí. Předchozí zimu fungovalo 22 dní.
Další možností přenocování je Domov sv. Františka, jehož noclehárna funguje od začátku listopadu v rozšířeném zimním režimu. Do konce března příštího roku nabízí až 101 míst.
Noclehárna v Cukrovarské ulici bude sloužit poslední zimu, protože kvůli plánované výstavbě se má bourat. Město proto s neziskovými organizacemi připravuje dvě nová nízkoprahová centra pro lidi bez domova. V Plzni žije podle odhadů kolem 400 lidí bez přístřeší, přibližně pětinu z nich tvoří ženy.