Vánoční tramvaj v Plzni bude letos vypadat jako chaloupka, uvnitř bude i stromeček

Exteriér vánoční tramvaje bude zdobit celoplošný polep, který bude připomínat vánoční chaloupku v tmavě zeleném provedení s červenými dveřmi a okenicemi. Letos pracovníci dopravních podniků polepí hranatou kloubovou tramvaj vyrobenou na konci 80. let minulého století.
„Interiér projde nejrozsáhlejší úpravou v historii vánočních tramvají v Plzni. Poprvé bude součástí tramvaje ozdobený vánoční stromek, madla byla přelakována do červené barvy a interiér bude doplněn o nové ozdoby a girlandy. Sedačky pak budou mít opět speciální potahy s vánočním motivem,“ popsal mluvčí Plzeňských městských dopravních podniků René Vávro.
Veřejnost se vánoční chaloupkou bude moci poprvé svézt o první adventní neděli 30. listopadu. Jízdy budou zdarma. Tramvaj přistaví v 16 hodin do obratiště U Zvonu, kde si ji zájemci budou moci prohlédnout a vyfotit.
„Přibližně po 40 minutách se přesune do zastávky U Synagogy, odkud vyjede na okružní jízdy po trase U Synagogy – Náměstí Republiky – U Zvonu – Náměstí Republiky – U Synagogy. Nástup i výstup bude možný pouze v zastávce U Synagogy,“ popsal Vávro.
Od prosince bude vánoční tramvaj jezdit už pravidelně a to na všech linkách. V pracovních dnech na lince 4, o sobotách na lince 1 a o nedělích na lince 2.
Plzeňská vánoční tramvaj patří k těm nejhezčím v Evropě a pravidelně se umisťuje na předních pozicích v různých anketách. Na zlato ale zatím nedosáhla.
V prosinci 2023 do vánočně vyzdobené tramvaje narazil nákladní vůz a poničil ji. Pracovníci dopravních podniků pak narychlo přendali vánoční výzdobu na náhradní tramvaj, aby plzeňská vánoční tradice nebyla přerušena.
1. prosince 2024