„Dnešního dne obvinila vrchní komisařka osmadvacetiletého odsouzeného muže ze spáchání zvlášť závažného zločinu vraždy, kterého se měl dopustit tím způsobem, že druhého vězně uškrtil,“ informovala krajská policejní mluvčí Pavla Burešová.
Na Borech jeden z vězňů zabil druhého, vraždil v části s nejtvrdším režimem
Co bylo přesným motivem jeho činu, nadále zůstává předmětem vyšetřování.
Podle zjištění redakce iDNES.cz se vražda stala ve čtvrtek večer na oddělení se zvýšenou ostrahou. Útočník i oběť si zde odpykávali dlouhodobější tresty. Mrtvého muže našli na cele dozorci, přivolaná záchranná služba už mu nedokázala pomoci.
Podle serveru Novinky.cz se podezřelý muž k činu přiznal. Web Krimi-Plzeň uvedl, že podezřelým je mnohokrát odsouzený recidivista, který byl trestán za majetkové a násilné činy.