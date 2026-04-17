Dívku držel pod krkem a osahával. Policie hledá násilníka z vlaku

K incidentu došlo 16. listopadu loňského roku ráno krátce před půl devátou ve vlakovém kupé na hlavním nádraží v Plzni.
„Podle dosud zjištěných skutečností v okamžiku, kdy vlaková souprava přijížděla z Klatov do stanice Plzeň hlavní nádraží, vstoupil dosud neznámý muž do kupé, kde seděla poškozená,“ uvedla policejní mluvčí Michaela Raindlová.
Muž se mladou ženu podle vyšetřovatelů pokoušel líbat a osahával ji přes oblečení, přičemž ji násilím držel pod krkem. Poškozená se však útoku aktivně bránila. „Jakmile vlak zastavil, muž svého jednání zanechal a z místa utekl,“ popsala Raindlová. Podle informací serveru Novinky.cz bylo dívce devatenáct let.
|
Vyfotíte si můj penis? Muž obtěžoval chlapce ve skateparku, hledá ho policie
„Policisté ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu sexuálního nátlaku a případem se nadále zabývají,“ dodala Raindlová.
|
Muž v nákupním centru osahával nezletilé dívky, jednu už si odváděl pryč
Policistům se navíc podařilo zajistit fotografie podezřelého, s nimiž nyní žádají veřejnost o pomoc. „Policisté žádají o spolupráci všechny občany, kteří by mohli pomoci s identifikací osoby zachycené na přiložených fotografiích, aby se neprodleně přihlásili na nejbližší obvodní oddělení Policie České republiky nebo kontaktovali linku 158,“ vybídla Raindlová.