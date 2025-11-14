Za brutální vraždu milenky sekerou uložil soud bývalému primáři 28 let

Autor: vb, pek
  7:02aktualizováno  9:47
Krajský soud v Plzni vynesl rozsudek nad lékařem Vojtěchem Č., který loni v říjnu podle žalobce brutálně zavraždil milenku a druhou ženu znásilnil a pokusil se ji také zabít. Vyměřil mu výjimečný trest v délce 28 let. Milence podle spisu obmotal kolem krku lano a do hlavy jí zasadil několik ran sekerou. Důvodem byla pomsta.
Bývalý primář Vojtěch Č. stanul u soudu. Státní zástupce ho viní z vraždy mladé...

Bývalý primář Vojtěch Č. stanul u soudu. Státní zástupce ho viní z vraždy mladé lékařky a z pokusu o vraždu a znásilnění druhé ženy. (16. června 2025) | foto: Martin Polívka, MF DNES

Vojtěch Č. odchází ze soudní síně Krajského soudu v Plzni. Žalobce pro něj...
Vojtěch Č. u Krajského soudu v Plzni. Žalobce pro něj navrhuje za vraždu...
Vojtěch Č. odchází ze soudní síně Krajského soudu v Plzni. Žalobce pro něj...
Bývalý primář z Domažlické nemocnice Vojtěch Č. přichází do soudní síně...
21 fotografií

Soud uznal bývalého primáře Vojtěcha Č. (celé jméno neuvádíme s ohledem na jeho rodinu – pozn. red), který pracoval v Domažlické nemocnici, vinného z vraždy s rozmyslem provedenou zvlášť trýznivým způsobem a z pokusu o vraždu a znásilnění.

Bývalému primáři hrozilo až 20 let vězení, nebo i výjimečný trest od 20 do 30 let.

Žalobce pro něj navrhoval nejméně 25 let v nejpřísnější věznici. „Čin spáchal ze zavrženíhodné pohnutky. Místo normálního řešení zvolil pomstu na těch, o kterých se domníval, že mohou za to, že se jeho nevěra provalila,“ domnívá se státní zástupce Jiří Richtr.

Za vraždu milenky sekerou nejméně 25 let, navrhl žalobce trest pro lékaře

Žalobce poukazoval, že lékařka byla spoutaná několik hodin, nemohla se čtyřicetiletému útočníkovi bránit, a mohla tak přemýšlet nad tím, jestli ji zabije, kdy a jak, což podle něj vykazuje znaky vraždy provedené zvlášť trýznivým způsobem.

Naopak podle obhájce Pavla Zusky šlo pouze o vraždu prostou, kde je trestní sazba nižší, od 10 do 18 let. Poukazoval na to, že obžaloba byla popsaná nepřesně. „To, že se k ní blížil se sekerou a oběť měla extrémní strach o život, se nepotvrdilo. Vše trvalo 10 až 15 sekund, po první ráně ztratila vědomí,“ popsal obhájce Zuska.

Děsivá vražda osmadvacetileté lékařky, milenky obžalovaného muže, se odehrála loni v říjnu v plzeňském bytě na Vinicích. Vojtěch Č. vzal z batohu lano a omotal ho ženě kolem krku. „Chviličku jsem ji škrtil, padla na zem. Svázal jsem ji, přikryl dekou, aby jí nebyla zima. Ptal jsem se jí, proč to udělala. Zase se mi vysmála. Skočil jsem pro sekeru a několikrát sekl do hlavy. Pak jsem začal pít,“ popsal již dříve u soudu souzený doktor.

Při výsleších opakoval, že nechápe, jak se milenka mohla k němu chovat tak špatně, nespravedlivě, když on jí přece tak moc pomáhal.

Poslala manželce zprávu, že jsme milenci. Sekal jsem ji do hlavy, vypověděl primář

Na milenku měl vztek, protože jeho ženě napsala, že spolu mají poměr. Ta na nevěru zareagovala tak, že ho vyhodila z bytu. Vojtěch Č. tvrdí, že milenku nechtěl zabít, jen ji vystrašit.

Po vraždě odjel do Třemošné u Plzně, kde bydlela kamarádka jeho ženy, která o jeho avantýře věděla. Zavolal jí, že si s někým potřebuje promluvit. Žena ho pustila do bytu, v batohu měl připravenou sekeru a provaz.

„Poškozené omotal lano kolem krku a takto ji škrtil až do ztráty vědomí. Následně jí svázal zápěstí a kotníky a přenesl ji do postele. Poškozenou donutil k pohlavnímu styku provedenému způsobem srovnatelným se souloží, kdy jí říkal, že ji chce zabít,“ popsal žalobce.

I v tomto případě Vojtěch Č. tvrdí, že ani této ženě ublížit nechtěl, chtěl si s ní jen popovídat.

Svázaná žena ho nakonec začala prosit, že nechce umřít a že chce ještě někdy vidět svoje děti. Lékař ji nakonec nechal být a odjel zpátky do bytu na Vinicích, k zavražděné milence. Tam ho zadržela zásahová jednotka.

Podle znalkyň netrpí Vojtěch Č. žádnou duševní poruchou a věděl, co dělá. Je sebestředný, nedokáže řešit své opakované problémy s milenkami, zároveň má neustálou potřebu chválení a zdůrazňování jeho nepostradatelnosti.

16. října 2025

KRIMI

