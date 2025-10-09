Původně měla v oblasti u bývalého hotelu Škoda nedaleko Techmanie vyrůst čistě kancelářská budova. „Pak jsme si ale řekli, že by na tomto místě mohlo vzniknout něco zajímavého, neuvěřitelného, něco i pro Plzeňáky zajímavé. Přišli jsme tedy s myšlenkou, že projekt předěláme na výškový dům,“ vysvětluje Michal Fictum, rodilý Plzeňan, patriot a developer, který stojí za skupinou MIRAS Group, která bude projekt také investovat.
„Poměrně dlouho jsme nad tím přemýšleli, jak to celé správně uchopit. A musím přiznat, že velkou inspirací mi byly právě mé dvě dcery. Název Sisters je zajímavý a ten správný,“ odhaluje vznik názvu.
Na vrcholu vyšší, 94metrové věže budou čtyři stožáry, které symbolizují čtyři plzeňské řeky. „Jsem velký fanoušek do fotbalu. Když bude hrát Viktorka, budou svítit červeně a modře,“ odůvodnil developer.
Ten chce v přízemí objektu vybudovat jakýsi pulzující prostor pro širokou veřejnost. Tím bude nepřetržitá recepce. „Bude to nadstandardní servis. Recepce bude hlídat veškerý provoz v budově, bude k dispozici lidem, kteří tam bydlí, například přebere poštu, balíček od kurýra, ale bude i pro ty, kteří tam přijdou třeba na návštěvu a budou muset na majitele bytu chvíli čekat, než se vrátí z nákupu. Stejně tak bude domácím i hostům sloužit fresh bistro,“ popsal Fictum s tím, že veřejnost bude mít do objektu samostatný vchod.
V druhém, třetím a čtvrtém patře budou kanceláře, páté patro bude čistě technické. Samotné byty začnou od šestého patra výš až do pětadvacátého. Celkem jich bude 175.
Poslední, šestadvacáté patro ozdobí vyhlídka. „Bude sloužit široké veřejnosti. Zájemci vyjedou na vyhlídku speciálním výtahem, který nebude nikde jinde stavět. Služba bude zadarmo. Za dobrého počasí uvidí Alpy,“ tvrdí Fictum.
Hezké výhledy na Plzeň budou k vidění už od šestého patra. Byty budou podle toho, v jakém patře jsou, rozdělené do tří standardů. Čím výše budou lidé bydlet, tím budou mít byty kvalitnější a pestré.
|
V Plzni postaví třetí nejvyšší obytný dům Česka, dvě věže nepřevýší katedrálu
Byty v posledních šesti patrech budou mít k dispozici přístup do klubového patra, což bude jakési srdce objektu. Součástí klubového patra je nerezový bazén s protiproudem, díky přelivovému žlábku bude voda mizet přímo ve výhledu na město. Dále tam bude fitness, pára, sauna. Dětský koutek bude mít prosklenou stěnu, aby maminka, která si tam přijde třeba zacvičit, měla oční kontakt se svým potomkem.
Kolem bazénu vznikne odpočinková zóna. “Po saunování si můžete vzít knihu, lehnout si na lehátko a dívat se na noční Plzeň,“ popsal plány Fictum.
|
Návrat k zašlé slávě. Podnikatel chce opravit a znovu otevřít známý hotel
Architekti pracovali hodně se zelení. Obě střechy budou zelené a zeleň se podařilo dostat i do fasády v nižších částech výškové budovy. Bude sloužit jako zavlažovací systém nejen pro samotnou budovu, ale i pro okolí. Zelená fasáda se bude vyživovat dešťovou vodou sesbíranou ze střechy do retenční nádrže v pátém patře. Dešťovka bude zároveň používaná i ke splachování v administrativní části.
Developer dbal hodně na detaily, třeba na osvětlení. To dodá mexická firma, která jej vyrábí ze sopečného prachu. Například vnitřní prostor atria doplní akustické látkové lupínky. Jednotlivá bytová patra budou barevně rozlišena, spojovat je ale bude jednotná červená barva.
Statici museli řešit i stabilitu budovy. „Více než seismickou činnost jsme řešili odolnost vůči dynamice větru. Té bude vzdorovat tuhým železobetonovým jádrem s doplňujícími železobetonovými stěnami. Ty jsou v dolní části zesílené na 60 až 80 centimetrů oproti běžným třiceti. Výkyv by tak na vrcholu mohl být maximálně dva centimetry,“ popsal statik Jan Štěchovský.
Třetí nejvyšší obytný dům v České republice má stát do tří let. Současně s ním má být hotová i rekonstrukce bývalého Hotelu Škoda, do které se pustila také společnost MIRAS Group. Ten poslední roky sloužil jako ubytovna. Proměnit se má opět v hotel.
Prodej bytů v v komplexu Sisters začne zhruba za měsíc. Zájemci o některý z bytů budou muset složit rezervační poplatek 300 tisíc korun.
|
24. dubna 2025