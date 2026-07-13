Plzeň za 177 mil. Kč staví domovy pro postižené a pro lidi s autismem

Plzeň staví nové domovy pro lidi s kombinovaným postižením a pro lidi s poruchou autistického spektra (PAS). Dvě pobytová zařízení s celkovou kapacitou 28 míst vyrostou v ulici Na Chmelnicích za 177 milionů korun bez DPH do 18 měsíců a vyřeší kritický nedostatek těchto sociálních služeb v regionu, řekl dnes při zahájení stavby primátor Roman Zarzycký (ANO).
Obě budovy s názvem Nováček II a Domov pro osoby s PAS budou jednopodlažní a bezbariérové. Vznikne moderní komunitní bydlení na jednom pozemku a se sdílenými inženýrskými sítěmi, což ušetří provozní náklady. Samostatná zařízení budou fungovat odděleně.
Nováček II bude provozovat Městský ústav sociálních služeb, který má pod sebou podobné zařízení Nováček I v Rabštejnské ulici ve čtvrti Bolevec. Areál v objektu bývalé mateřské školy uprostřed sídliště nyní nabízí v několika pavilonech 16 dvoulůžkových a čtyři třílůžkové pokoje. V Nováčku II budou čtyři samostatné domácnosti, každá pro čtyři klienty. Vždy dvě domácnosti budou sdílet kuchyni, prádelnu, sklady prádla, sociální zařízení pro personál a úklidovou komoru. V centrální části budou kanceláře, šatny a zázemí zaměstnanců či sklad zdravotnického materiálu.
Domov pro osoby s PAS je navržený s atriem pro aktivity klientů. U hlavního vstupu jsou navrženy administrativní a sociální provozy, terapeutické místnosti, šatny a denní místnost zaměstnanců. Prostory pro klienty zahrnují dvě samostatné části, každá pro šest lidí, přičemž každý bude mít svůj pokoj. Vždy dva pokoje budou mít společnou koupelnu přístupnou z chodby. V objektu je navržena také například tělocvična.
Zázemí v nových prostorách najdou lidé, kteří nejsou vzhledem ke svému handicapu schopni samostatného plnohodnotného života. Stráví tam tak celý život, řekl radní pro sociální věci Jiří Šrámek (ANO).
Nový dům se zvláštním režimem uleví celým rodinám, řekla Irena Vítovcová, ředitelka sdružení ProCit, které se v Plzni pomoci lidem s autismem věnuje od roku 2010. "Vybudování specializovaného domova s rodinnou atmosférou byl náš dlouholetý sen. Jsme městu Plzni vděční, že projekt dotáhlo do fáze realizace. Pro mnoho plzeňských rodin to znamená obrovskou psychickou úlevu a naději na bezpečný a důstojný život pro jejich dospívající a dospělé děti," uvedla.