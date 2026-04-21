Plzeň za 7,7 mil. Kč zlepší propojení Koterova a Starého Plzence cyklostezkou

Autor: ČTK
  16:21aktualizováno  16:21
ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Cyklisté a chodci se do podzimu dočkají pohodlnější a kratší cesty mezi plzeňskou okrajovou částí Koterov a sousedním městem Starý Plzenec. Plzeň začala tento týden se stavbou nového propojení podél železniční trati a dálničního mostu. Na stavbu za 7,7 milionu korun přispěje šesti miliony Plzeňský kraj, hotová bude do pěti měsíců, informoval dnes ČTK magistrát v tiskové zprávě.

Cyklostezka mezi Koterovem a Starým Plzencem je součástí dálkové cyklotrasy číslo 9 a neslouží jen k cykloturistice, ale i ke každodennímu dojíždění například do práce, připomněl primátor Roman Zarzycký (ANO). "Propojení je dalším krokem v systematickém budování sítě, která skutečně slouží obyvatelům," řekl.

Nová stavba přinese přímější a klidnější alternativu cesty mimo frekventované komunikace. "Dnes tuto část prakticky nikdo nevyužívá a lidé musí trasu objíždět přes Koterov, projekt tak výrazně zlepší komfort pro cyklisty i pěší," uvedl náměstek primátora pro dopravu a životní prostředí Aleš Tolar (STAN). Více než kilometr dlouhý úsek povede zčásti podél železniční trati na České Budějovice a následně podél dálničního mostu.

"Jde o část národní cyklotrasy číslo 9, která je pro cyklisty důležitým spojením mezi Chebem a Brnem, stejně jako mezi Plzní a Brdy. Po jejím dokončení bude trasa pro cyklisty bezpečnější. Moc rádi jsme město Plzeň v této výstavbě podpořili," doplnil náměstek hejtmana pro dopravu Pavel Čížek (STAN).

Z Plzně lze po cyklotrase číslo 9 dojet v Plzeňském kraji přes Starý Plzenec, Šťáhlavy, Nezvěstice a Blovice do Nepomuku, je také přístupovou trasu do Brd. Na západ od Plzně lze jet do Nýřan, Heřmanovy Huti, Kladrub či Chodové Plané. Na jižní cestě chybí dodělat úsek mezi Starým Plzencem a Šťáhlavy.

Nejčtenější

Hastroši na Pražském hradě aneb Den otevřených dveří z pohledu výchovy k tanci a kultuře

Den otevřených dveří 18. dubna 2026. Zrcadlový salon pro slavnostní hostiny.

Byl jsem jeden z těch, kteří po Zemanově zabetonování Pražského hradu do tohoto největšího hradního areálu na světě nevstoupil. Potupné fronty před vchody, prohrabávání tašek a baťůžků, scény, které...

Dvorecký most promění také pražskou autobusovou dopravu v Praze. Máme velký přehled

Dvorecký most

Už zítra se slavnostně otevře Dvorecký most, nová 361 metrů dlouhá spojnice přes Vltavu mezi Lihovarem a Podolím. Od soboty 18. dubna přinese most zásadní změny v pražské MHD – promění autobusové...

Speciální tramvaje i plavby zdarma. Slavnostní otevření Dvoreckého mostu bude velkolepé

Testovací jízdy tramvají a autobusů po novém Dvoreckém mostě v Praze (12....

Spojuje lidi s prací, školou, rodinou, zábavou i kulturou. Je neodmyslitelnou součástí životů miliard lidí po celém světě. Veřejná doprava už v pátek 17. dubna oslaví svůj velký den. Do akce...

GALERIE: Tajemství Tančícího domu odhaleno. Výroční výstava zpřístupní skryté části

1945

Tančící dům slaví kulatiny. Výstava v galerii ukáže originály Franka Gehryho, skryté prostory a další neznámé podklady. Návštěvníci se vůbec poprvé podívají i do míst, která byla dosud veřejnosti...

Dvorecký most se pro veřejnost otevře už zítra. Kolem je zatím staveniště

Dvorecký most, který spojí Prahu 4 a 5, se otevře 17. dubna, pravidelný provoz...

V pátek 17. dubna 2026 se po novém Dvoreckém mostě projedou první tramvaje a autobusy plné cestujících. Most, který propojí Prahu 4 a 5, je výjimečný. Auta na něj nesmí, zato nabídne prostor pro MHD,...

Jedním pruhem a osmdesátkou. V Ostravě začala oprava poslední části zvlněné D1

Začaly opravy posledního úseku zvlněné dálnice D1 v Ostravě. (22. dubna 2026)

Auta jen jedním pruhem v každém směru a kolony před zúženími. I tak vypadá současný stav na dálnici D1 v Ostravě. Minimálně do konce října a pak ještě na jaře příštího roku tam musejí řidiči počítat...

22. dubna 2026  15:12,  aktualizováno  15:12

Konec cestování kvůli práškům. V Kynšperku budou mít po třech letech lékárnu

Téměř tři roky byli obyvatelé Kynšperku nad Ohří bez lékárny. Město našlo...

Bezmála tři roky bylo město Kynšperk nad Ohří na Sokolovsku bez lékárny. To už se brzy změní. Radnici se podařilo získat provozovatele, který chce lékárnu otevřít v prostorách nákupního centra Coop –...

22. dubna 2026  15:12,  aktualizováno  15:12

Z muže na úřadě kvůli nevyplacené dávce sršely hrozby a urážky, strážníka napadl

Ilustrační snímek

Vyhrocené chvíle se odehrály v úterý dopoledne na úřadu práce v Zábřehu na Šumpersku. Jeden z klientů tam začal běsnit kvůli tomu, že se marně dožadoval vyplacení peněžní podpory. Nyní je podezřelý z...

22. dubna 2026  15:02,  aktualizováno  15:02

Srážka vlaku a auta na Písecku omezila provoz trati Plzeň - Č. Budějovice

ilustrační snímek

Kvůli dnešní ranní srážce vlaku s nákladním automobilem na přejezdu u Protivína na Písecku byl téměř pět hodin omezený provoz na železnici mezi Plzní a Českými...

22. dubna 2026  13:28,  aktualizováno  13:28

Žďárská knihovna začala nabízet bezplatné doučování dětí ze základních škol

ilustrační snímek

Knihovna Matěje Josefa Sychry ve Žďáru nad Sázavou začala díky dobrovolníkům v dubnu nabízet bezplatné doučování dětí ze základních škol. Smyslem je udělat...

22. dubna 2026  13:19,  aktualizováno  13:19

Rozšířené bezpečnostní upozornění – riziko otravy oxidem uhelnatým. Bezpečnostní opatření pro vybrané plynové průtokové ohřívače vody BOSCH a JUNKERS vyráběné od roku 2019.

22. dubna 2026  14:55

Studenti překvapili prezidenta obrazem, jiní ostrým dotazem. „Členem StB jsem v životě nebyl, na to jsou spisy“ řekl

Prezident Petr Pavel dostal od studentů Gymnázia a grafické školy v Přelouči...

Hned několik překvapení čekalo na prezidenta Petra Pavla zkraje dvoudenní oficiální návštěvy Pardubického kraje v doprovodu své manželky Evy. Od studentů z Přelouče dostal obraz, od těch z univerzity...

22. dubna 2026  7:02,  aktualizováno  14:54

Město Louny oficiálně stvrdilo své partnerství s japonským městem Susaki

22. dubna 2026  14:53

Majáles se vrací k Flošně. Bude průvod, alegorický vůz sveze Vypsanou fiXu

Hradecký festival Majáles a jeho návštěvníci (20. dubna 2018)

Ke koupališti Flošna se v sobotu 25. dubna po dvaceti letech vrátí festival, který v Hradci Králové tradičně otvírá letní hudební sezonu. Hradecký Majáles nabídne dvě pódia, přes dvacet interpretů a...

22. dubna 2026  14:52,  aktualizováno  14:52

Poptávka po hotelech v centru Brna neklesla ani s otevřením nového hotelu

Ani otevření nového brněnského hotelu na Dornychu v minulých týdnech nijak nedopadlo na poptávku po hotelech v historickém centru. Podle marketingového...

22. dubna 2026  13:14,  aktualizováno  13:14

Vědci vytvořili další embryo ohrožených nosorožců, mají dvě náhradní matky

ilustrační snímek

Mezinárodnímu vědeckému týmu BioRescue se podařilo vytvořit další embryo nosorožců bílých severních, kterým hrozí vyhynutí. Vědci také vybrali další dvě samice...

22. dubna 2026  13:14,  aktualizováno  13:14

Hlavním tématem letošního Anifilmu v Liberci jsou mýty a legendy

Mýty a legendy budou hlavním tématem 25. ročníku mezinárodního festivalu animovaného filmu Anifilm, který se bude konat od 5. do 10. května v Liberci. Novým...

22. dubna 2026  13:04,  aktualizováno  13:04

