Plzeň za 7,7 mil. Kč zlepší propojení Koterova a Starého Plzence cyklostezkou

Cyklisté a chodci se do podzimu dočkají pohodlnější a kratší cesty mezi plzeňskou okrajovou částí Koterov a sousedním městem Starý Plzenec. Plzeň začala tento týden se stavbou nového propojení podél železniční trati a dálničního mostu. Na stavbu za 7,7 milionu korun přispěje šesti miliony Plzeňský kraj, hotová bude do pěti měsíců, informoval dnes ČTK magistrát v tiskové zprávě.
Cyklostezka mezi Koterovem a Starým Plzencem je součástí dálkové cyklotrasy číslo 9 a neslouží jen k cykloturistice, ale i ke každodennímu dojíždění například do práce, připomněl primátor Roman Zarzycký (ANO). "Propojení je dalším krokem v systematickém budování sítě, která skutečně slouží obyvatelům," řekl.
Nová stavba přinese přímější a klidnější alternativu cesty mimo frekventované komunikace. "Dnes tuto část prakticky nikdo nevyužívá a lidé musí trasu objíždět přes Koterov, projekt tak výrazně zlepší komfort pro cyklisty i pěší," uvedl náměstek primátora pro dopravu a životní prostředí Aleš Tolar (STAN). Více než kilometr dlouhý úsek povede zčásti podél železniční trati na České Budějovice a následně podél dálničního mostu.
"Jde o část národní cyklotrasy číslo 9, která je pro cyklisty důležitým spojením mezi Chebem a Brnem, stejně jako mezi Plzní a Brdy. Po jejím dokončení bude trasa pro cyklisty bezpečnější. Moc rádi jsme město Plzeň v této výstavbě podpořili," doplnil náměstek hejtmana pro dopravu Pavel Čížek (STAN).
Z Plzně lze po cyklotrase číslo 9 dojet v Plzeňském kraji přes Starý Plzenec, Šťáhlavy, Nezvěstice a Blovice do Nepomuku, je také přístupovou trasu do Brd. Na západ od Plzně lze jet do Nýřan, Heřmanovy Huti, Kladrub či Chodové Plané. Na jižní cestě chybí dodělat úsek mezi Starým Plzencem a Šťáhlavy.