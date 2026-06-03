Plzeň za sedm milionů opraví poškozený povrch teras u Velkého divadla

Příjemné pobytové místo pro veřejnost i pro pořádání kulturních akcí má vzniknout opravou teras u Velkého divadla v Plzni. Město na ni vyčlenilo sedm milionů korun z přebytku loňského hospodaření. Povrch teras prošel úpravou před 11 lety, je ale poškozený, a město proto chce použít trvanlivější materiál, informoval dnes ČTK magistrát v tiskové zprávě. Úpravy terasy museli posvětit i magistrátní památkáři, protože je to stavební zásah v kulturní památce Okružní městské sady.
Velké divadlo stojí u rušné Klatovské třídy a je součástí sadového okruhu kolem nejužšího centra města. V okolí je v parku řada restaurací i kaváren. Město opraví plochu teras o rozměru 680 metrů čtverečních severně od budovy divadla, nad předprodejem vstupenek. Při poslední stavební úpravě v roce 2015 dostaly terasy povrch z dřevoplastových dutých lamel, které se vlivem klimatických jevů postupně ukázaly jako křehké a málo odolné větší zátěži. Opakovaně se prolamovaly a povrch terasy je tak na hranici životnosti.
Při opravách stavební firma kompletně vymění povrch teras i schodiště do sadů Pětatřicátníků. Poškozené lamely nahradí velkoformátová betonová dlažba ve dvou barevných odstínech. Na terase bude šest mohutných betonových lavic a dva odpadkové koše. Firma také obnoví zábradlí terasy, kde natře kovové části a očistí skleněné výplně a vymění rozbité. Kromě terasy bude mít nový povrch z betonových dlaždic i dvorek za vrátnicí Velkého divadla. Pro zaměstnance divadla tam přibudou tři stojany na jízdní kola.
Plánované úpravy město projednalo také s Divadlem J. K. Tyla. Jsou navržené tak, aby se na terase mohly konat i kulturní akce včetně umístění mobilního pódia. Městská organizace Správa veřejného statku města Plzně nyní připravuje výběrové řízení na zhotovitele, stavba by mohla začít na podzim.
Loňské hospodaření Plzně skončilo po zapojení financování přebytkem 874 milionů korun, meziročně o 81 milionů korun vyšším. Skutečné rozpočtové příjmy Plzně byly 9,959 miliardy korun a výdaje 9,7 miliardy. Z přebytku město podpoří přes 100 projektů, ještě letos dá město na tyto projekty z přebytku téměř 670 milionů korun.