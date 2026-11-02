Plzeň začala stavět gondolový most, přes řeku Mži se lidé dostanou vlastní silou

Plzeň začala stavět v okrajovém obvodu Malesice takzvaný transbordér - samoobslužný gondolový most, který překlene řeku Mži. Téměř 40 metrů dlouhá konstrukce propojí cyklostezky z centra Plzně směrem na západ na Město Touškov a Bdeněves. Lidé se přes řeku přepraví vlastní silou pomocí popotahování lana. Nosnost gondoly umožní přepravu jízdního kola a dvou lidí. Stavba za 19,4 milionu Kč má být hotová v červenci 2027. ČTK to dnes řekl náměstek primátora Aleš Tolar (STAN).
Dosud jediný funkční transbordér v České republice je podle vedení plzeňského magistrátu pod Andělskou horou u Chrastavy na Liberecku, kde nahradil povodní strženou lávku.
Stavba podle Tolara propojí hotovou cyklostezku z Křimic do Malesic s úsekem z Malesic směrem na Město Touškov na druhém břehu Mže. "Teď musejí výletníci na západním okraji Malesic sjíždět na frekventovanou silnici. Díky gondolovému mostu se silnici vyhnou a budou moci příjemným prostředím kolem řeky pokračovat směrem k Městu Touškovu," uvedl.
Plzeňské zařízení, které se má stát turistickou atrakcí, bude tvořit železná gondola zavěšená na betonové konstrukci, která má odolat povodním a vydržet nejméně 50 let. Náklady na konstrukci gondolového mostu budou podle Tolara přibližně čtvrtinové oproti běžné pevné lávce. "Za konstrukci samotného mostu zaplatíme zhruba šest milionů korun," řekl. Celková investice 19,4 milionu korun s DPH zahrnuje také projekt, výstavbu chybějících úseků cyklostezek a roční ověřovací provoz.
Stavba začala přípravnými pracemi, během nichž bude v místě opěr a nájezdů z obou současných úseků cyklostezek skáceno ze břehů několik olší, javorů a vrb. Do konce roku by stavbaři měli udělat výkopy, navrtat mikropiloty a vybetonovat podklad i základy.
Město zvolilo metodu Design&Build, kdy dodavatel stavbu včetně propojek cyklostezek vyprojektuje, postaví a zajistí zkušební provoz. Most postaví konsorcium Silnice Group a KŠ Prefa s odbornou garancí Kloknerova ústavu při ČVUT Praha. Autorem návrhu je architekt a mostní stavitel Petr Tej, tvůrce mnoha oceněných staveb včetně Štvanické lávky v Praze, dodal Tolar.