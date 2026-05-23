Plzeň začala stavět sportovně rekreační centrum u rozhledny Chlum za 25 mil. Kč

Plzeň začala stavět na okraji města sportovně rekreační centrum Posed za 25 milionů Kč. Vzniká u ejpovického železničního tunelu, poblíž rozhledny Chlum, v jejímž okolí je oblíbený příměstský rekreační les, řekla ČTK mluvčí obvodu Plzeň 4 Doubravka Věra Zilvarová.
Centrum nabídne vyhlídku na dominanty Plzně, občerstvení, pobytovou louku, zázemí pro cyklisty a in-line bruslaře. Bude u nástupu na cyklostezku po zaniklé železniční trati do Chrástu, která je nejvyužívanější cyklistickou linií v Plzeňském kraji. Projekt je podle mluvčí navržen tak, aby co nejvíce zapadl do okolní krajiny. Hotovo by mělo být do koce září.
"Je to místo, které si našli sami lidé. Už teď sem míří obyvatelé mnoha částí Plzně. Tady začíná cyklostezka, přírodní park Horní Berounka, je odtud vidět Chlum a kostel svatého Jiří," uvedl starosta obvodu Tomáš Soukup (ANO). Teď podle něj pokračují terénní úpravy. "Vybudují se zpevněné cesty a chodníky, aby bylo místo bezpečně přístupné," řekl místostarosta Jan Kakeš (ANO).
Vznikne tam jednoduchá dřevěná stavba k posezení, vyhlídce, občerstvení a dále dřevěné herní prvky pro děti. "Dále tam budou skříňky na boty a zavazadla. Druhá stavba poslouží jako zázemí pro pumptrack," řekl Kakeš. Vysazeny budou stromy a keře.
"Významným sportovním prvkem bude velkorysý pumptrack zhruba na 1000 metrech čtverečních," uvedla mluvčí. Rozdělený bude podle náročnosti. "Takový v Česku nikde není," řekl freeride jezdec Tomáš Zejda, který pumptrack navrhl. Nabízí tři dráhy, aby si mohl zajezdit každý a aby se jezdci mohli výkonostně posouvat.
Pumptrack si podle Zilvarové přáli obyvatelé v participativním rozpočtu. "Další částí sportovně rekreačního centra bude pobytová louka, kde bude možné odpočívat, případně pořádat menší kulturní akce," dodala.