Plzeň začne do měsíce stavět víceúčelovou sportovní halu téměř za půl miliardy

Plzeň začne do měsíce stavět víceúčelovou sportovní halu pro míčové sporty téměř za půl miliardy korun. Město už vybralo dodavatele stavby, která vznikne vedle kampusu Západočeské univerzity v městské části Bory. Velkou halu s kapacitou přes 2500 diváků budou provozovat házenkáři plzeňského Talentu. ČTK to řekl primátor Roman Zarzycký (ANO).
Město už podepsalo smlouvu se zhotovitelem. "Předáme staveniště a zahájíme stavbu během několika málo dnů," řekl primátor. Cena díla je zhruba 485 milionů korun. Podle Zarzyckého bylo podmínkou, aby vítěz podkročil 500 milionů Kč. Město staví halu výhradně za své peníze, nežádalo o žádnou podporu, ani Národní sportovní agenturu, nechce se omezovat podmínkami dotací.
"Budeme tam moci pořádat velké turnaje a poháry, a to jak české, tak mezinárodní. Kapacitně by to mělo stačit na ty velké vrcholové soutěže, nejenom futsalové, ale také házenkářské, volejbalové a jiné," uvedl primátor.
Víceúčelová sportovní hala vyroste na okraji města na Borský polích. Projektová dokumentace byla zpracována v letech 2023 až 2025 a loni v září vyčlenili zastupitelé na její stavbu 700 milionů Kč. "Doba stavby je 24 měsíců," řekl Zarzycký.
Hala vznikne u Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity a bude napojená na dálnici D5. Pozemek je vymezený tramvajovou tratí číslo 4 na severu, alejí Kaplířova na jihu, univerzitním kampusem na východě a konečnou tramvaje a točnou autobusů na západě. "V hale budou šatny pro sportovce, sociální zařízení, občerstvení, posilovna, rozcvičovna, prostory pro ubytování sportovců a tiskové středisko. Hala s vlastním parkovištěm bude domovským stánkem oddílů házené a futsalu," řekla vedoucí odboru správy infrastruktury města Veronika Vítová.
Herní plocha 20 krát 40 metrů umožní podle ní pořádat národní i mezinárodní utkání na nejvyšší úrovni. Díky stropu ve výšce 12 metrů vyhovuje normám Evropské volejbalové konfederace a je vhodná i třeba pro florbal a aerobik.
Plzeň vlastní 14 sportovních zařízení. Deset sportovišť je v pronájmu a čtyři ve výpůjčce. Využívají je vrcholové kluby i široká veřejností, která si může plochy pronajímat od provozovatelů.
Město také projektuje rozšíření druhé nezastřešené ledové plochy na zimním stadionu.