Plzeň odkoupí sto let starou, památkově chráněnou rozhlednu na vrchu Chlum v obvodu Doubravka. Pod rozhlednou i na vrchu, který je oblíbeným rekreačním místem, město vlastní pozemky. Za rozhlednu nabídl vítěz lednové elektronické aukce dosavadnímu majiteli 4,52 milionu korun. Plzeň má ale předkupní právo, za tuto cenu ji tedy odkoupí, přestože několikanásobně převyšuje cenu odhadní. Odkup dnes schválili zastupitelé napříč politickými stranami.
Podle znaleckého posudku je cena rozhledny 588.840 korun, město za ní ale má zaplatit zhruba 7,7krát více. Podle starosty čtvrtého obvodu Doubravka Tomáše Soukupa (ANO) je ale získání rozhledny, která je srdcem Chlumu, ve veřejném zájmu města. "Chceme, aby se Chlum stal uceleným, veřejně přístupným, bezpečným a důstojným rekreačním územím pro obyvatele Plzně. Aby město mohlo tento veřejný zájem opravdu naplnit, musí mít kontrolu nejen nad okolními pozemky, ale nad samotnou rozhlednou, tedy stavbou, bez které celý vrch nebude nikdy fungovat jako celek," řekl Soukup.
Pokud má rozhledna sloužit veřejnosti, musí se podle něj komplexně řešit elektřina, osvětlení, zabezpečení, revize, opravy, bezpečnost návštěvníků, provozní řád, provozní systém, informační systém, odpovědnost za údržbu a podobně. Město zároveň pečuje o okolní zeleň, upravuje cesty, vybavuje území mobiliářem či informačními tabulemi.
Opoziční zastupitel města i obvodu Doubravka a právník Lukáš Hegner (ODS) se domnívá, že je správné, aby město rozhlednu i za cenu vyšší, než je odhad, koupilo. Cena určená znalcem je cena administrativní, tedy vypočtená podle oceňovacího předpisu, nikoliv tržní cena, která by odrážela cenu na trhu, uvedl. Skutečný stav na trhu určila dražba, v níž cena vystoupala právě na víc než 4,5 milionu korun, a zastupitelé se rozhodli tuto cenu dorovnat.
Pětadvacet metrů vysoká rozhledna se stane součástí rozsáhlého záměru, který počítá s proměnou příměstského rekreačního lesa na Chlumu na atraktivní místo k odpočinku, trávení volného času a relaxaci. Podle Soukupa je oblast svým potenciálem srovnatelná s nejoblíbenější rekreační oblastí města u boleveckých rybníků.
Po odkoupení počítá obvod s rekonstrukcí rozhledny. "V příštím roce, pokud dostaneme stavební povolení, tak začneme stavět novou Pikovou chatu, která bude objímat rozhlednu," přiblížil Soukup. Chata ve tvaru písmene U propojí rozhlednu a vznikne u ní veřejný prostor. V chatě bude víceúčelový sál, restaurace, půjčovna koloběžek. Budou tam nové traily pro horská kola.
V minulosti město už za 20 milionů korun odkoupilo od církve 30 hektarů lesa kolem rozhledny, upravilo cestní síť, v lokalitě jsou posilovací stroje, nástupní místo pro cesty do Zábělé. Letos začalo město stavět sportovně rekreační centrum Posed za 25 milionů Kč. Vzniká u ejpovického železničního tunelu, poblíž rozhledny a nabídne občerstvení, pobytovou louku, zázemí pro cyklisty a in-line bruslaře.