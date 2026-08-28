Plzeň začne v září s renovací části kulturního domu Peklo s historickým sálem

Plzeň chce v září začít s renovací památkově chráněné části kulturního domu Peklo s historickým velkým sálem. Na první etapu postupné opravy komplexu má město připraveno tři čtvrtě miliardy korun. Po skončení první etapy, která by měla trvat zhruba dva roky, by měly práce pokračovat ve střední části, která zahrnuje moderní dostavbu. I v této části se odhadují podobné náklady jako na první etapu, řekl ČTK technický náměstek primátora Pavel Bosák (Piráti).
Komplex dělnického domu Peklo sestává z neorenesanční západní části se sálem pro víc než 700 lidí z přelomu 19. a 20. století, z funkcionalistické spojovací části ze 30. let minulého století a na východní straně z takzvané Fischerovy vily z roku 1886. Když před asi osmi lety zahájila Plzeň dílčí rekonstrukci, na kterou tehdy vyčlenila 20 milionů korun, přišlo se v západní části v místě společenského sálu na masivní napadení stropů a krovů dřevokaznými houbami. Kvůli havarijnímu stavu je proto Peklo od té doby zavřené. Do jara fungovalo pouze ve střední části Pattonovo muzeum.
Peklo patří mezi nejvýznamnější kulturní objekty v Plzni, cenný je zejména velký sál s dobrou akustikou. Kvalitní velký koncertní sál městu chybí.
"Na první etapu Pekla už máme zajištěno plné financování," uvedl Bosák. Město podle něj vybere zhotovitele a zahájí stavbu v září. Bosák neřekl, kolik uchazečů se o zakázku zahrnující infrastrukturní, stavební i restaurátorské práce přihlásilo.
Před začátkem přestavby bude třeba vyměnit kanalizační sběrač před objektem. "Potom začne sundávání střechy a rekonstrukce toho historického sálu. Zároveň s tím už se finalizuje projektová dokumentace na tu moderní dostavbu, která by se mohla začít stavět bezprostředně potom, co se dokončí sanace historického sálu," uvedl.
Součástí první etapy budou stavební úpravy budovy s velkým sálem, šaten, schodišťové a vstupní haly. Při opravě bude muset firma využít i tradiční historické postupy.
V navazující části se má podle výsledku architektonické soutěže dostavět prostřední část komplexu. Novorenesanční budovu s kulturním sálem a Fischerovu vilu nenápadně propojí nová stavba, ve které bude mít zázemí Plzeňská filharmonie. Bude tam i menší koncertní sál zhruba pro 300 lidí, zkušebny, šatny, sklady a malá restaurace. Zlaté opláštění nové prostřední budovy má připomínat žesťový nástroj. Stavba prostřední části zahrnuje i úpravu venkovního prostoru.