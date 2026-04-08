Plzeň zahájila první etapu revitalizace náměstí, vysází se stromy, ubydou auta

Plzeň zahájila první etapu revitalizace historického náměstí Republiky. Západní část, kudy vede ulice mezi katedrálou a biskupstvím, se do srpna změní v zónu pro pěší a cyklisty, přibydou stromy, lavičky, pítka a mlžítka. Automobilová doprava se tam už nevrátí, vjezd tam bude povolen jen dopravní obsluze a zásobování. Náklady na první část jsou 55 milionů korun, zaznělo dnes při zahájení prací, které omezí i tradiční akce konané na náměstí. Smyslem úprav je vytvořit z náměstí místo příjemnější pro trávení volného času a posezení na lavičkách pod stromy nebo na předzahrádkách.
"Náměstí Republiky je výkladní skříní našeho města. Chceme, aby se zde občané i turisté cítili příjemně. Zachová se tvář, na kterou jsou Plzeňané zvyklí, zároveň se z něj stane příjemnější místo. Obnova bude probíhat po etapách. Na rekonstrukci celého 1,2hektarového náměstí se předpokládají náklady ve výši přibližně 200 milionů korun," řekl primátor Roman Zarzycký (ANO). Těší ho hlavně to, že na náměstí budou stromy. V nedávné anketě si podle něj přálo trvalé stromy na náměstí 98 procent lidí. V posledních letech zde byly menší stromy zasazené ve velkokapacitních nádobách.
To se brzo změní. Ještě před nejparnějšími dny stavební firma podél asi 250 metrů dlouhé strany náměstí vysází 14 jilmů, které jsou odolné vůči klimatickým výkyvům a zároveň svou vzdušnou korunou poskytnou za pár let polostín. "Je to rychle rostoucí druh, který může dosáhnout až 80 let," uvedl technický náměstek Pavel Bosák (Piráti). Aby stromy pod dlažbou nestrádaly, budou mít kolem kmenu prostor, jejich závlahu zajistí podzemní retenční rýhy, které budou jímat dešťovou vodu.
Stromy z Nizozemska jsou už v Česku. "Mají už dnes v obvodu zhruba 35 centimetrů a výšku někde kolem 2,5 až tří metrů," řekl Petr Myslivec ze společnosti Swietelsky stavební, která revitalizaci provádí. V nové aleji budou také dvě mlžítka pro ochlazení v parných dnech. "To je zhruba 4,5 metru velká konstrukce s vsazenou pevnou lavičkou. Bude to řízené procesorem na základě vlhkosti, teplotních podmínek zde na náměstí a předpovědi počasí," uvedl.
Velkou změnou bude i rozšíření prostoru pro pěší. "Dlážděná komunikace na západní straně náměstí úplně zmizí. Celé se to promění pro pěší zónu, chodník, který je tam dneska v šířce zhruba tři metry, se zvětší na deset metrů," uvedl Myslivec.
Součástí prací je rekonstrukce inženýrských sítí a vyrovnání výšek komunikací. Úpravami se dosáhne toho, že náměstí přestane být velkým kruhovým objezdem, kterým je nyní," řekl náměstek pro dopravu a životní prostředí Aleš Tolar (STAN). V dalších etapách, jejichž projekty se začnou připravovat, se počítá se zrušením parkoviště před radnicí a s dalšími úpravami na opačné straně náměstí.
Do náměstí město investovalo v letech 2007 až 2008 kolem 160 milionů korun na změnu asfaltové plochy na dlažbu z červenohnědého italského porfyru. V roce 2010 přibyly ve třech rozích náměstí zlacené kašny téměř za 27 milionů korun.