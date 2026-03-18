Plzeň zahájila stavbu lávky přes rušnou Rokycanskou ulici na Doubravce

Plzeň tento týden začala ve čtvrti Doubravka stavět lávku přes rušnou Rokycanskou ulici, která je hlavní příjezdovou cestou ve směru od Prahy. Lávka nahradí nevyhovující a nevyužívaný podchod a bezpečně propojí Sousedskou a Rodinnou ulici. Práce s sebou přinášejí dopravní omezení pro řidiče, cestující MHD i chodce a cyklisty, sdělila Monika Krausová z magistrátu.
Na nahrazení nevyhovujícího podchodu moderní lávkou čekali místní lidé mnoho let. Náklady na stavbu jsou bezmála 108 milionů korun, projekt podpořil částkou 21,25 milionu korun Integrovaný regionální operační program. Práce zahrnují i likvidaci podchodu a nákladné překládání sítí.
Stavba by měla být hotová do konce roku. Pro řidiče bude po celou dobu prací uzavřen vždy jeden jízdní pruh. K Divadlu Alfa se musela dočasně posunout zastávka MHD Letná pro linky 11, 15, 29, 30, N3 a N6. Ve směru do centra je asi o 250 metrů dopředu k divadlu, v opačném směru je přeložena o přibližně 300 metrů zpět. Pro chodce a cyklisty je uzavřená stezka mezi Revoluční a Dlouhou ulicí a chodníky podél staveniště. Náhradní trasa je vyznačená ve směru z centra jako jednosměrný okruh Revoluční, Dlouhou, Masarykovou a Partyzánskou ulicí. Uzavřen bude také chodník části Rokycanské ulice a nebude možné projít po obou stranách v úrovni ulic Sousedská a Rodinná.
Ocelová lávky s bezbariérovými rampami bude 116 metrů dlouhá a 3,5 metru široká. Mostovka bude nad Rokycanskou třídou ve výšce přes šest metrů.
Plzeň má jako město na soutoku čtyř řek velké množství mostků a lávek, další staví. "Máme ve správě celkem 138 lávek a podchodů, z toho víc než polovina jsou lávky vedoucí přes řeky. Další lávky mají ve správě například lesy a jiní vlastníci," řekl ČTK v únoru mostní specialista Václav Šašek ze Správy veřejného statku města Plzně.
Letos město dokončilo a uvedlo do provozu lávku pro pěší a cyklisty těsně za severním okrajem Plzně, která propojuje rekreační oblasti kolem vrchu Krkavec a okrajových částí Plzně Radčic a Malesic. Za 65 milionů korun tam přesunulo a na na lávku upravilo stoletý ocelový a památkově chráněný Faltusův most, po kterém po desetiletí chodili dělníci v plzeňské Škodovce. V únoru město také začalo stavět za 44 milionů korun novou lávku přes řeku Radbuzu pod soutokem s Úhlavou. Naváže na ni půlkilometrový úsek nové cyklostezky ke sportovnímu areálu Škoda sport park v části Doudlevce, hojně využívanému sportovci i rekreanty. Letos Plzeň také postaví nový gondolový most přes Mži.