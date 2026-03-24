Plzeň zahájila stavbu školky v Liticích pro 116 dětí za 106 milionů korun

Novou mateřskou školu až pro 116 předškoláků začala dnes stavět Plzeň v obvodu Litice na jižním okraji města. Moderní dvoupodlažní budova se zelenou střechou nahradí dosavadní mateřskou školu pro 96 dětí, která už nemá prostor na další zvýšení kapacity. Dynamicky se rozvíjející obvod, kde přibývají rodinné i bytové domy, ale další místa ve školce potřebuje, řekl dnes ČTK starosta Litic s přibližně 2200 obyvateli Michal Hausner (ANO). Před dvěma lety se v Liticích zvýšila i kapacita základní školy.
Litice mají nyní kolem 2200 obyvatel, v roce 2018 jich byly necelé 2000. V nové rozvojové lokalitě Vyhlídka je kolem 300 nových obyvatel, řekl starosta. "Nedostatek míst v mateřské škole pociťujeme už dlouho, proto je pro nás zahájení stavby zásadním krokem," uvedl. Až se dokončí nová stavba a přestěhují se do ní třídy, do uvolněné budovy původní školky se přesune radnice obvodu a pošta, doplnil Hausner.
Náklady na postavení školky, která bude mít kromě tříd i kuchyň a jídelnu, jsou 106 milionů korun. "My jsme dávali 83 milionů z rozpočtu města a 23 milionů dával městský obvod. Já věřím tomu, že je potřeba investovat do spokojeného života rodin, a to také spočívá v tom, že se jim má kdo postarat o malé děti," řekl primátor Roman Zarzycký (ANO).
Připomněl, že město investuje do školek v okrajových, rychle se rozvíjejících částech. Město postavilo objekt pro dětskou skupinu v menším obvodu Lhota, loni dokončilo školku v Újezdě pro 72 dětí za 76 milionů bez DPH. Letos se má začít stavět zhruba za sto milionů korun školka také v další okrajové části Valcha pro 72 předškoláků.
Podle náměstkyně primátora pro školství Lucie Kantorové (ANO) jsou i přes klesající porodnost nová místa ve školkách potřeba. "Víme ale, že opravdu všechny tříleté děti, které bydlí na území našeho města, se dostanou do mateřské školy. Sledujeme samozřejmě bedlivě i demografický vývoj, takže uvidíme, co bude v tom dalším horizontu," řekla Kantorová. V Plzni bylo loni podle městského koncepčního materiálu v městských školkách zhruba 5700 míst pro předškoláky.
Nová litická školka bude dvoupodlažní, jižně orientovaná pro maximální proslunění tříd. "Vsadili jsme na moderní a ekologické řešení. Budova kombinuje klasickou omítku s dřevěným obkladem a je osazena vegetačními střechami, které pomohou zadržovat dešťovou vodu a přirozeně ochlazovat klima v areálu," uvedl technický náměstek Pavel Bosák (Piráti). Děti v přízemních třídách budou mít přímý vstup na zahradu s herními prvky a vyhlídkovou věží.
Architektonické řešení počítá s možností rozšíření. Zatím bude mít školka čtyři třídy pro 96 dětí, dalších 20 míst se dá snadno získat úpravou menšího sálku. Pokud by bylo třeba ještě zvětšit kapacitu, dají se přistavět další dvě třídy až pro 48 dětí.