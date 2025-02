Opilá Ukrajinka spadla v centru Plzně do řeky, její zachránkyně tam skončila také

Náhodný svědek zavolal na tísňovou linku policie v pondělí kolem druhé hodiny odpoledne s tím, že dvě opilé ženy spadly do řeky Radbuzy na Anglickém nábřeží. Podle oznamovatele starší cizinka ztratila na náplavce rovnováhu a spadla do vody. Druhá žena se ji snažila vytáhnout, ale do vody spadla také.

Na místo okamžitě vyjeli policisté, záchranáři i hasiči, ti byli nakonec odvoláni. Ženy už totiž ve vodě nebyly, policisté je našli v Kopeckého sadech.

Obě ženy z Ukrajiny byly silně podchlazené. „Devětatřicetiletá žena nadýchala 1,63 promile alkoholu, o sedm let mladší žena 2,09 promile,“ upozornila policejní mluvčí Michaela Raindlová.

Cizinky se během pádu do řeky nezranily, ale vzhledem k jejich silné opilosti je převezli k vystřízlivění do protialkoholní záchytné stanice.