Plzeň zkusí chránit před bobry vybrané stromy u řek repelentním nátěrem

Plzeň začne chránit před aktivitami bobrů některé vzrostlé a krajinářsky cenné stromy podél řek. Na vybrané kmeny proto natře speciální repelentní nátěr, který pro bobra sníží atraktivitu stromu. S nátěry se začne na řece Mži v oblasti Malesic, Radčic a soutoku Mže s řekou Radbuzou. V Plzni bobři obsadili už řadu lokalit, žijí tu desítky jedinců, řekla dnes ČTK vedoucí magistrátního odboru životního prostředí Dagmar Svobodová Kaiferová.
Podle Ivany Kinské z oddělení ochrany přírody krajského úřadu bobři v kraji osídlili velkou část vhodných lokalit. Původně se šířili z Bavorska do Českého lesa a po řece Mži dále. Podle webu Záchranné programy, provozovaného Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR, odborníci odhadli, že na území ČR bylo k 1. červenci 2020 zhruba 15.000 bobrů. Nejpočetnější populace je podle těchto údajů právě v Plzeňském kraji, kde matematické modely odhadovaly před šesti lety asi 3160 jedinců.
Bobr evropský je podle Svobodové Kaiferové důležitým tvůrcem vodních a mokřadních biotopů. Svou činností přispívá ke zvyšování biodiverzity, zadržování vody v krajině a zlepšování stavu vodních ekosystémů. V některých lokalitách ale může intenzivně poškozovat stromy, zejména v místech s převažujícími listnatými porosty. Na to právě reaguje plzeňský projekt zaměřený především na ochranu vzrostlých stromů, které mají v okolí vodních toků významnou stabilizační, ekologickou a krajinotvornou funkci.
"Ochrana se soustředí pouze na nejvýznamnější stromy, zatímco ostatní, především mladší dřeviny, budou ponechány přirozené aktivitě bobra, která je považována za důležitou součást fungování říčních ekosystémů a přispívá k jejich přirozené dynamice," uvedla Svobodová Kaiferová. Speciální nátěry jsou tak nejšetrnější řešení, které důležité stromy chrání a přitom neomezuje pohyb bobrů ani nezasahuje do jejich přirozeného chování. "Cílem je nalézt rovnováhu mezi ochranou významných dřevin a zachováním přirozených procesů v krajině," dodala Svobodová Kaiferová.
"Na nátěrech začínají pracovat tři firmy, během měsíce by měla být tato první lokalita hotová a půjdeme na další úseky ve městě. Všechny tři firmy pracují najednou, ale každá na jiném úseku řeky. Součástí projektu bude také průběžné sledování účinnosti navržených opatření a vyhodnocování jejich přínosu," uvedl náměstek primátora pro dopravu a životní prostředí Aleš Tolar (STAN). Upozornil, že červené kříže na stromech v této lokalitě neznamenají, že je strom určen k pokácení, ale že bude jako významný strom natřený repelentním nátěrem pro snížení atraktivity pro bobry.