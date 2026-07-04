Plzeň zruší koncem příštího roku papírové jízdenky na městskou hromadnou dopravu (MHD). Rozhodlo o tom představenstvo Plzeňských městských dopravních podniků (PMDP). Papírové jízdenky používá stále menší počet cestujících a Plzeň je posledním městem, které má ve vozech mechanické označovače, jimiž se jízdenky propichují. Budou nahrazené takzvanou Plzeňskou peněženkou, elektronickým nosičem v hodnotách od 100 Kč. ČTK to řekl náměstek primátora Aleš Tolar (STAN).
"Ortodoxní odpírači bezhotovostních plateb si budou moci koupit na kontaktních místech PMDP a v trafikách Plzeňsku peněženku, z níž se jim bude odečítat hodnota jízdenek. Po vyčerpání budou moci kartu vrátit, podobně jako skipasy, a dostanou zpátky dvacetikorunu jako zálohu," uvedl Tolar. Peněženka se bude prodávat v hodnotě stokoruny a jejích násobků.
"Papírové jízdenky dnes používá čím dál menší množství lidí, i když se pořád ještě kupují. Myslíme si, že to jsou firmy, které je pořídí návštěvám nebo při kongresech a rozdají jim je. A jsou to i cizinci, kteří jiné nástroje nevyužívají. Každopádně pro nás to je dlouhodobě neudržitelné," uvedl Tolar. Podle něj papírové jízdenky ruší všechna města, ale Plzeň byla poslední, které má ještě mechanické označovače jízdenek ve vozech. "Těchto strojků se chceme zbavit, už dnes je jejich počet omezený. Jsou plzeňským unikátem, navíc je složitá i jejich údržba," uvedl.
Podle Tolara představenstvo PMDP rozhodlo, že ke konci roku 2027 budou papírové jízdenky zrušené. Podle něj město určitě stanoví přechodnou dobu, po kterou je budou moci lidé, jimž zůstanou doma, dále využít.
Papírové jízdenky v plzeňské MHD dnes stojí dospělého 26 korun a jsou nepřestupné. Cestující více využívají moderní způsoby odbavení, které jsou přestupní a cenově výhodnější. Jde o platbu ve vozech, kdy přiloží bezkontaktní bankovní kartu ke žlutému cardmanu, kde si zvolí požadovaný typ jízdenky (například 30 minut za 24 Kč). Dále si mohou koupit plastovou čipovou Plzeňská kartu, do níž si nabijí měsíční nebo delší kupony a využívají ji jako elektronickou peněženku. Další možností je tzv. virtuální Plzeňská karta, tedy koupě předplatného on-line. Mohou také využívat jednorázové SMS jízdenku, která se jim po odeslání kódu uvedeného na zastávkách potvrdí v mobilu.