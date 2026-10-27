Plzeňská činohra uvede Hrdinu Západu, hru o slávě, která stojí na lži

Z vraha hrdinou a z obdivovaného mladíka terčem nenávisti. Jak snadno se může zrodit legenda a jak rychle se může zhroutit, ukáže irská tragikomedie Hrdina Západu, kterou uvede 31. října na Malé scéně Divadlo J. K. Tyla v Plzni. Hru dramatika Johna Millingtona Syngea, která při premiéře v Dublinu v roce 1907 vyvolala skandál, nastudoval s plzeňským souborem režisér Adam Doležal. Zaměřil se na lidskou potřebu vytvářet si idoly, řekla dnes ČTK mluvčí divadla Martina Drbušková.
Do zapadlé irské hospody přijde mladík Christy Mahon a prohlásí, že zabil svého otce. Namísto odsouzení se dočká obdivu a stane se místní celebritou. Muži v něm vidí hrdinu a ženy soupeří o jeho přízeň. Jeho sláva ale stojí na vratkých základech a nadšení okolí se může snadno změnit v pravý opak, popsala příběh Drbušková.
Syngeova hra podle ní při prvním uvedení v Dublinu před 119 lety pobouřila část publika obrazem irského venkova i provokativním humorem, který se vymykal tehdejším představám o národním divadle. Později se zařadila mezi zásadní díla moderní irské dramatiky. Plzeňské publikum ji naposledy mohlo vidět v roce 1947. Na repertoár Divadla J. K. Tyla se tak vrací po 79 letech.
"Každá společnost potřebuje hrdinu, aby si skrze něj mohla potvrzovat vlastní identitu. Zajímavé ale je, že tahle potřeba často vzniká z nějakého nedostatku. Něco nám chybí - sebevědomí, jistota, lepší život," uvedl režisér Doležal. Hra podle něj ukazuje, jak snadno si lidé dokážou vytvořit představu výjimečné osobnosti a co se stane, když se střetne se skutečností.
Tvůrci příběh nepřenášejí do současnosti, ale zachovávají jeho původní irské prostředí. Scénografka Michaela Semotánová pracuje se strohostí, hlínou a sychravou atmosférou krajiny, kde hospoda představuje jedno z mála útočišť. Právě nehostinné prostředí pomáhá podle režiséra vysvětlit, proč místní obyvatelé tak snadno podlehnou představě nového hrdiny. Kostýmy navrhla Agnieszka Pátá Oldak, hudbu složil Petr Zeman.
V hlavní roli Christyho Mahona se představí nový člen plzeňské činohry Matěj Převrátil, jeho vyvolenou Pegeen ztvární Eliška Vocelová. V dalších rolích se objeví Zdeněk Hruška, Apolena Veldová, Michal Štěrba a Matyáš Greif. Hra zazní v překladu Martina Hilského.