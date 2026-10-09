Plzeňská Doubravka podle přání lidí postaví kuličkovou dráhu a teqballové hřiště

Kuličkovou dráhu, teqballové hřiště a balanční stezku plánuje vybudovat čtvrtý plzeňský obvod Doubravka. Projekty získaly nejvíce hlasů obyvatel v participativním rozpočtu Rozhodněte sami. Lidé poslali vybraným projektům zhruba 1500 hlasů. Na jejich realizaci má obvod připravené dva miliony korun, informovala ČTK mluvčí obvodu Věra Zilvarová.
Nejvíce hlasů získala kuličková dráha. Na druhém místě skončilo hřiště u sportovního areálu Senco určené pro teqball, což je hra, při které si protihráči na prohnutém stole střídavě vyměňují míč údery kteroukoliv částí těla kromě rukou. Třetí se umístila balanční stezka ve Špitálském lese.
Pokud zbydou peníze, podpoří obvod také další návrhy v pořadí. Oblibu si získala například venkovní boulderová stěna nebo tobogán pod majákem v Lobezském parku, řekla Zilvarová.
Ve čtvrtém ročníku participativního rozpočtu, který Doubravka zavedla v roce 2019 jako první z deseti plzeňských obvodů, obyvatelé podali 160 návrhů. Radnice z nich vybrala 15 do závěrečného hlasování. Lidé navrhovali třeba pítka, lavičky se solárním panelem a zásuvkou, knihobudky či pingpongové stoly. Některé podněty, které nepostoupily do závěrečného hlasování, může obvod uskutečnit jako vlastní investici nebo jako součást údržby veřejného prostranství. Radnice počítá například s lavičkami a herními prvky, ve Špitálském lese připravuje nové hřiště s umělým povrchem a na Chlumu počítá při plánované úpravě s herními prvky.
V participativním rozpočtu mohou obyvatelé navrhovat projekty pro zlepšení veřejného prostoru. Úřad posoudí jejich proveditelnost a lidé pak hlasováním rozhodnou, které z nich dostanou přednost. V minulých ročnících tak vznikla například alej pod Chlumem, posilovací hřiště, psí loučka ve Špitálském lese, multifunkční hřiště Pod Švabinami nebo pumptrack v Psovském údolí. Obvod nyní dokončuje pohádkovou cestu od kostela svatého Jiří ke Chlumu.