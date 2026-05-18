Plzeňská filharmonie odehraje příští sezonu desítky koncertů v šesti řadách

Pestrou dramaturgii s velkými díly světové klasické hudby, slavnými mezinárodními interprety, netradiční hudební žánry, komorní koncerty i hudební workshopy pro děti a seniory nabídne v koncertní sezoně 2026/2027 Plzeňská filharmonie. V šesti koncertních řadách filharmonici připravili přes 30 koncertů, chystají se i na mimořádné koncerty, festival Smetanovské dny i na zájezdy do zahraničí, především na německá koncertní pódia, řekla dnes novinářům ředitelka filharmonie Lenka Kavalová.
Sezonu filharmonie zahájí 8. října druhým klavírním koncertem Sergeje Rachmaninova. "Klasické abonentní řady Diamant a Platina nabídnou plejádu vynikajících umělců, dirigentů, známých autorů a zajímavých koncertů. Vystoupí pianisté Niklas Sivelöv, Igor Ardašev a Marek Kozák, houslisté Anna Naomi Schultszová, Miroslav Vilímec. Pozvání do Plzně přijala také harfistka Bronislava Klablenová a violoncellista Bartosz Koziak," vyjmenovala Kavalová. Šéfdirigentem zůstává Čuhei Iwasaki, který je na této pozici od roku 2020.
"Prostor dostanou též mladí talenti. Ať už laureáti mezinárodních hudebních soutěží Pražské jaro, Concertino Praga či Mezinárodní smetanovské klavírní soutěže, nebo účastníci projektu Muzikantská naděje," řekla Kavalová. Filharmonie, jejímž zřizovatelem je město Plzeň, v nové sezoně připomene uvedením houslového koncertu 20 let od úmrtí skladatele Viktora Kalabise nebo sté výročí narození dvou osobností úzce spjatých s Plzní - cembalistky Zuzany Růžičkové a skladatele a pedagoga Jaromíra Bažanta.
V multižánrové řadě Crossover se třemi koncerty vystoupí japonský virtuóz na hudební pilu Hadžime Sakita, s nímž Plzeňská filharmonie koncertovala loni na výstavě Expo v Ósace. Crossover nabídne také dva večery filmové hudby. V jednom se filharmonici zaměří na Jamese Bonda a v druhém na skladby legend filmové hudby Hanse Zimmera a Johna Williamse. V chrámové řadě nabídne program koncerty v katedrále sv. Bartoloměje, kde zazní Čtvero ročních dob Antonia Vivaldiho, Koncert pro hrdiny ve spolupráci s Pamětí národa nebo večer s názvem Chrám, na němž vystoupí nevidomí sólisté - sopranistka Eva Blažková, klarinetista Milan Arner, akordeonista Mihails Olehovs a klavíristka Ráchel Skleničková.
Komorní řada Kruh přátel hudby zahrnuje devět koncertů v Domě hudby, dětská řada Duha nabídne Hudební detektivku s Plzeňskou filharmonií, orchestr Hakuna Matata a nový interaktivní program Vivaldi Mobildi. Pokračovat budou také dětské hudební workshopy i dílny pro seniory.
Kromě Plzně filharmonici budou koncertovat ve Švýcarsku, v Mnichově, Frankfurtu nad Mohanem, Stuttgartu, Norimberku, Drážďanech, Lipsku, Mannheimu a Vídni, v ČR Plzeňská filharmonie se sólisty zahájí 44. ročník Talichova Berouna, připravuje také zahajovací koncert festivalu Smetanovské dny, dva programy silvestrovské či koncert k 80. výročí Plzeňského rozhlasového orchestru.