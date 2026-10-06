Plzeňská galerie vystavuje mimořádný dar z pozůstalosti sochaře Sekala

Mimořádný dar z pozůstalosti sochaře, malíře a překladatele Zbyňka Sekala představuje ve výstavní síni Masné krámy Západočeská galerie v Plzni. Kolekci 102 děl získala loni z pozůstalosti po umělcově vdově Marie Christine, která zemřela v roce 2023. Soubor pokrývá Sekalovo tvůrčí období od poloviny 50. let 20. století až do jeho smrti ve Vídni v roce 1998. Výstava Zbyněk Sekal: Milované bytosti potrvá do 7. března 2027, řekl dnes novinářům ředitel galerie Roman Musil.
"Je to největší dar vůbec v historii Západočeské galerie, jaký kdy tato instituce získala," uvedl. Kolekce, jejíž hodnota je odhadovaná na několik desítek milion korun, podle něj patří k nejvýznamnějším přírůstkům také v širším českém či evropském kontextu. Sekalova vdova se rozhodla rozdělit umělcovu pozůstalost mezi několik institucí. Západočeská galerie, Muzeum umění Olomouc a Museum Kampa získaly zhruba po 30 procentech sochařských artefaktů, část připadla také institucím v Praze, Vídni a Bratislavě. "Mohla celý konvolut velmi dobře komerčně využít, prodat ho přes soukromé galerie. Ty práce se dnes prodávají za skutečně vysoké částky. Ona ale tomuto vábení nepodlehla a většinu odkázala českým institucím," těší Musila.
Plzeňská galerie nebyla mezi obdarovanými náhodou. Se Sekalovou pozůstalostí spolupracovala už při přípravě výstavy Sekal a Japonsko v roce 2014. Její kurátorkou byla Marie Klimešová, která připravila i současnou prezentaci darovaných děl. Výstavu nechápe jako klasickou autorskou retrospektivu. "Výběr exponátů byl dán předem tím darem. Bylo ale potřeba materiál nějak uspořádat a dát mu strukturu, která by návštěvníkům poskytla nějaký klíč k tomu, jak se na výstavu dívat," řekla. Expozice je řazena chronologicky a představuje tři základní typy Sekalových prací - bronzové plastiky, takzvané skládané obrazy a schránky. Vystaveno je všech 102 děl z daru a asi tři práce, které galerie už vlastnila.
Sekal byl podle Klimešové výjimečný mimo jiné vztahem k materiálu. Od poloviny 50. let, kdy přešel od malířství k sochařství, pracoval s předměty, které nacházel na skládkách, v kontejnerech, na ulici nebo na pláži. "Pro něj to nebyl jen odpad. Byl to materiál, se kterým vstupoval do dialogu," řekla. U skládaných obrazů navíc často používal jediný nalezený materiál nebo dokonce jediný předmět, který znovu sestavil do pevného řádu. Právě vztah k nalezeným věcem dal název celé výstavě. Sekal ve svých denících materiál označoval jako soubor "živých a milovaných bytostí", s nimiž vedl dialog a které ho vybízely, aby se jich ujal. Deníkové zápisy jsou proto součástí expozice a doplňují jednotlivá díla i informace o jejich vzniku.
Sekal se narodil v roce 1923 v Praze. Za války byl jako odbojář vězněn v koncentračních táborech Terezín a Mauthausen. Po válce studoval malířství u Františka Tichého a Emila Filly, v 50. letech přešel k sochařství. V roce 1970 odešel do exilu a žil a tvořil ve Vídni.